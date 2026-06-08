Fotógrafo da seleção iraquiana é barrado pelos EUA antes da Copa do Mundo

A publicação destaca que "um jogador foi afastado por lesão e um fotógrafo impedido pelas circunstâncias... mas seus nomes continuarão presentes na Copa do Mundo". Instagram Seleção Iraque / Divulgação

A aguardada volta do Iraque à Copa do Mundo, após 40 anos de ausência, começou marcada por um episódio inesperado fora das quatro linhas. O fotógrafo oficial da seleção iraquiana, Talal Salah, teve a entrada negada nos Estados Unidos ao desembarcar com a delegação para a disputa do Mundial de 2026.

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, Salah foi detido por cerca de 10 horas no aeroporto O'Hare, em Chicago, onde passou por uma série de interrogatórios e teve seus equipamentos analisados pelas autoridades americanas. Ao final do processo, foi considerado inadmissível para entrar no país e acabou deportado.

Outro integrante da delegação, o atacante Aymen Hussein, também foi submetido a questionamentos adicionais na chegada aos Estados Unidos. Após quase sete horas de inspeção, porém, o jogador recebeu autorização para ingressar no país e seguir com a equipe para a preparação da estreia na competição.

As autoridades americanas não divulgaram detalhes sobre os motivos que levaram à negativa de entrada de Salah. Em nota, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos afirmou que todos os viajantes, incluindo atletas, treinadores e integrantes de delegações esportivas, estão sujeitos a inspeções de segurança e que as decisões são tomadas individualmente com base em informações disponíveis às agências de imigração e segurança nacional.

Quem é Talal Salah

Veterano da fotografia esportiva no Iraque, Talal Salah havia sido escolhido para acompanhar a seleção durante toda a campanha na Copa do Mundo. Sua missão seria registrar os bastidores, os treinamentos, a rotina dos atletas e os momentos históricos de uma geração que recolocou o país no principal torneio do futebol mundial pela primeira vez desde 1986.

A ausência do fotógrafo foi rapidamente percebida pelos torcedores iraquianos. Nas redes sociais, muitos estranharam a falta das tradicionais imagens da chegada da delegação aos Estados Unidos, normalmente publicadas pelos canais oficiais da seleção.

O episódio gerou repercussão entre jornalistas e fãs do futebol no Oriente Médio, especialmente porque ocorre justamente em um momento histórico para o esporte iraquiano. A seleção estreia no Mundial no dia 16 de junho, diante da Noruega, no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, carregando a expectativa de milhões de torcedores e, agora, sem o profissional encarregado de documentar de perto essa trajetória.