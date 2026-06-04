Fora da lista de Ancelotti, Estêvão e João Pedro aparecem em cartazes que divulgam Brasil x Egito

O amistoso entre Brasil e Egito, neste sábado (6), em Cleveland, é bastante divulgado pelas ruas da cidade. Porém, não com os personagens corretos.
No entorno do Estádio Huntington Field, palco da partida, diversos cartazes anunciam o último teste da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo com as imagens de Estêvão e João Pedro, ambos do Chelsea, que não fazem parte da delegação brasileira convocada para o Mundial.
Enquanto o jovem atacante ex-Palmeiras foi vetado por lesão, o centroavante foi barrado por opção do técnico Carlo Ancelotti.
O atacante Neymar, por sua vez, principal estrela do Brasil e nome mais badalado da convocação, não aparece em nenhum dos cartazes.
Aparentemente, as artes de divulgação do jogo foram preparadas com bastante antecedência, antes da lesão de Estêvão e da divulgação da lista de Ancelotti.
Brasil e Egito enfrentam-se neste sábado (6), às 19h (horário de Brasília), em Cleveland, no estado de Ohio, no meio-oeste norte-americano.
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