Fora da lista de Ancelotti, Estêvão e João Pedro aparecem em cartazes que divulgam Brasil x Egito

O atacante Neymar, por sua vez, principal estrela do Brasil e nome mais badalado da convocação, não aparece em nenhum dos cartazes. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

O amistoso entre Brasil e Egito, neste sábado (6), em Cleveland, é bastante divulgado pelas ruas da cidade. Porém, não com os personagens corretos.

No entorno do Estádio Huntington Field, palco da partida, diversos cartazes anunciam o último teste da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo com as imagens de Estêvão e João Pedro, ambos do Chelsea, que não fazem parte da delegação brasileira convocada para o Mundial.

Enquanto o jovem atacante ex-Palmeiras foi vetado por lesão, o centroavante foi barrado por opção do técnico Carlo Ancelotti.

O atacante Neymar, por sua vez, principal estrela do Brasil e nome mais badalado da convocação, não aparece em nenhum dos cartazes.

Imagem de Estêvão aparece num cartaz fixado em um poste. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Aparentemente, as artes de divulgação do jogo foram preparadas com bastante antecedência, antes da lesão de Estêvão e da divulgação da lista de Ancelotti.

Brasil e Egito enfrentam-se neste sábado (6), às 19h (horário de Brasília), em Cleveland, no estado de Ohio, no meio-oeste norte-americano.