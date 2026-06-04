Copa do Mundo

Gafe em Cleveland
Notícia

Fora da lista de Ancelotti, Estêvão e João Pedro aparecem em cartazes que divulgam Brasil x Egito

Imagens de atletas que não fazem parte do grupo da Seleção para a Copa constam no material oficial de divulgação do amistoso deste sábado (6)

Rodrigo Oliveira

Direto de Cleveland

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