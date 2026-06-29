Fila de desculpas para Casemiro e juras de amor a Ancelotti: veja os memes da vitória do Brasil sobre o Japão

Casemiro foi o autor do gol de empate na vitória do Brasil sobre o Japão. Paul Elis / AFP

O receio de uma eliminação precoce na Copa do Mundo deu lugar à euforia após a emocionante vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão, nesta segunda-feira (29). Com a classificação às oitavas de final garantida, os torcedores celebraram o avanço nas redes sociais.

Após o apito final, os memes dominaram a internet. Além das tradicionais brincadeiras, as timelines também foram tomadas por pedidos de desculpas.

O principal alvo foi o volante Casemiro, que falhou no gol do Japão, mas se redimiu ao marcar o gol de empate na segunda etapa. De vilão a herói, o jogador recebeu uma enxurrada de pedidos de perdão dos torcedores. As críticas e os xingamentos pela falha rapidamente deram lugar aos elogios.

Carlo Ancelotti também esteve entre os destaques das publicações. Os torcedores exaltaram as escolhas do treinador e atribuíram ao italiano o mérito pela classificação da Seleção.

A euforia, no entanto, não se restringiu aos dois. Vini Jr. também foi exaltado pelos torcedores.

Veja os memes sobre a vitória da Seleção Brasileira: