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Figuras marcantes, recordes e goleadas: um balanço da primeira rodada da Copa do Mundo

Jogos de abertura do Mundial de 2026 marcaram a história do torneio com feitos de Messi e Mbappé, goleiro "revelação" e estreias

Zero Hora

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