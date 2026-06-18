Figuras marcantes, recordes e goleadas: um balanço da primeira rodada da Copa do Mundo

Vozinha foi uma das gratas surpresas da primeira rodada da Copa. Roberto Chmidt / AFP

A Copa do Mundo de 2026 reservou grandes histórias logo na primeira rodada. Com o encerramento do jogo entre Uzbequistão 1x3 Colômbia, já na madrugada de quinta-feira (18), a rodada inaugural chegou ao fim e deixou grandes expectativas para o andamento do Mundial. As primeiras partidas tiveram o maior número de gols marcados, recordes batidos, ineditismo e muitos outros fatores que engrandeceram a Copa até aqui.

Contando com o maior número de times em uma única edição da história, o Mundial de 2026 reúne 48 seleções divididas em 12 grupos. As equipes protagonizaram um total de 24 jogos, oito duelos a mais em comparação com as edições anteriores com 32 seleções.

Outro fato novo diz respeito aos países-sede do torneio. Pela primeira vez na história, três nações dividem a realização dos jogos. Canadá, México e Estados Unidos são os responsáveis por sediar os jogos.

Em uma Copa do Mundo em que a forma de disputa e organização são diferentes do comum, é inevitável que dentro de campo o diferente viesse a acontecer. Portanto, a Zero Hora apresenta um balanço do que teve de mais importante na primeira rodada do Mundial.

A Copa mais artilheira

Estados Unidos venceu o Paraguai por 4 a 1. Frederic J. BROWN / AFP

Com o aumento de partidas, a expectativa em um maior número de gols era inevitável. E foi o que aconteceu: esta foi a primeira rodada de Copa do Mundo com mais gols marcados desde 1998, quando foi adotado o modelo com 32 seleções.

As equipes marcaram um total de 74 gols em 24 jogos disputados. Para efeito de comparação, a edição de 2022 teve 41 gols marcados na primeira rodada.

Dentro do recorte, o Mundial com a maior quantidade de tentos por jogo foi 2014, com 49 gols e uma média de 3,06 por partida.

A número de gols refletiu a ofensividade desta Copa e a quase inexistência de placares em branco. Somente Espanha e Cabo Verde terminou 0 a 0. Para efeito de comparação, o placar sem gols foi o resultado mais comum da primeira rodada da Copa de 2022, com quatro ocorrências.

Goleadas não faltaram

Alemanha venceu Curaçao por 7 a 1. RONALDO SCHEMIDT / AFP

Se por um lado o 0 a 0 foi pouco reincidente, por outro, as goleadas tomaram conta. Ao todo, cinco partidas terminaram com um vantagem de três ou mais gols de diferença — igualando a edição de 1954 no recorde de placares elásticos em uma única rodada.

No entanto, tratando de primeira rodada, o Mundial de 2026 é o dono do título de mais repetições de goleadas. Empatados na segunda posição estão a edição de 2022 e 1954, com três resultados expressivos.

Goleadas na primeira rodada do Mundial de 2026:

Estados Unidos 4 x 1 Paraguai - Grupo A Alemanha 7 x 1 Curaçao - Grupo E Suécia 5 x 1 Tunísia - Grupo F Iraque 1 x 4 Noruega - Grupo I Argentina 3 x 0 Argélia - Grupo J

Ranking de maiores goleadas em uma única rodada de Copa do Mundo:

2026 - 5 goleadas | Primeira rodada 1954 - 5 goleadas | Segunda rodada 2022 - 4 goleadas | Oitavas de final 2022 - 3 goleadas | Primeira rodada 1954 - 3 goleadas | Primeira rodada 1930 - 3 goleadas | Terceira rodada 1970 - 3 goleadas | Terceira rodada 1998 - 3 goleadas | Segunda rodada

Placar repetitivo

Apesar do impactante números de gols, o placar mais repetido na primeira rodada de 2026 foi o 1 a 1. O empate com gols ocorreu em seis ocasiões, sendo elas:

Canadá 1 x 1 Bósnia e Herzegovina - Grupo B Catar 1 x 1 Suíça - Grupo B Brasil 1 x 1 Marrocos - Grupo C Bélgica 1 x 1 Egito - Grupo G Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai - Grupo H Portugal 1 x 1 Congo - Grupo K

Equilíbrio em resultados

O equilíbrio nos jogos da primeira rodada estão representados na quantidade de empates ocorridos. Dentre as 24 partidas disputadas, 11 terminaram sem um vencedor. O número de vitórias foi de 12.

Em 2022, com oito partidas a menos, a primeira rodada terminou com 11 vitórias e apenas cinco empates.

Recordes batidos

Messi chegou a 16 gols em Copas do Mundo. ROBERTO SCHMIDT / AFP

Na terça-feira (16), os torcedores puderam acompanhar as vitórias de França e Argentina sobre Senegal e Argélia, respectivamente.

Os nomes dos triunfos foram Kylian Mbappé e Lionel Messi, pois ambos subiram significativamente no ranking de artilheiros da histórias de Copas do Mundo.

Harry Kane alcançou o top-10 do ranking de artilheiros da Copa do Mundo após marcar dois gols na vitória da Inglaterra sobre a Croácia por 4 a 2. O jogador também se tornou o atleta com mais cobranças de pênaltis convertidas dentre todos os atletas que já disputaram o torneio.

As gratas surpresas

Vozinha foi o destaque de Espanha 0 x 0 Cabo Verde. ROBERTO SCHMIDT / AFP

A maior surpresa desta primeira rodada foi, sem dúvidas, o goleiro de Cabo Verde: Vozinha. O arqueiro foi o principal destaque do empate em 0 a 0 com a Espanha ao conseguir frear um dos favoritos ao título.

Vozinha realizou sete defesas na partida e se eternizou como uma das maiores atuação de um estreante na história de Copas do Mundo. Após o final do jogo, o jogador causou um alvoroço nas redes sociais e pulou de 50 mil seguidores na Instagram para a incrível marca de 13 milhões de fãs em sua conta particular.

O dinamarquês Haaland também estreou por Copas do Mundo e chegou com o pé na porta: o atacante do Manchester City marcou duas vezes na goleada da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque.

Ineditismo

Novidades não faltaram em uma Copa do Mundo com quatro estreantes. Jordânia, Uzbequistão, Cabo Verde e Curaçao disputaram a primeira partida pelo torneio e, de uma forma ou de outra, fizeram história.

Jordânia e Curaçao balançaram a rede pela primeira vez no Mundial. A seleção jordaniana foi derrotada por 3 a 1 para a Áustria, mas Ali Olwoan chegou a empatar a partida para a festa, momentânea, do seu país

Curaçao, no entanto, marcou com o meio-campista Comenencia o gol do empate temporário com a Alemanha, que, após um breve susto, terminou com qualquer chance dos estreantes e aplicaram um expressivo 7 a 1.

Cabo Verde conseguiu arrancar um ponto da Espanha e poder sonhar com um avanço para as 16 avos de final. Além disso, a seleção cabo-verdiana conquistou o recorde de menos faltas cometidas em uma partida de Copa do Mundo, com apenas uma infração assinalada contra os espanhóis.

Já o Uzbequistão até chegou e empatar a partida contra a Colômbia com Fayzullaev, mas acabou sendo derrotada por 3 a 1 em seu debut na competição.

Recorde no público

A movimentação das torcidas para acompanhar as seleções na Copa do Mundo também é algo relevante de se destacar durante os duelos da rodada de abertura.

Na última terça-feira (16), a atual edição de Mundial atingiu a sua maior marca de público em um único dia. Ao todo, 281.233 torcedores estiveram presentes nos quatro jogos realizados, com média de 70.308 espectadores por partida.

O número supera os 277.070 torcedores registrados em 28 de junho de 1994, quando a última rodada da fase de grupos do Mundial disputado nos Estados Unidos reuniu o maior público diário até então.

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