Figuras marcantes, recordes e goleadas: um balanço da primeira rodada da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 reservou grandes histórias logo na primeira rodada. Com o encerramento do jogo entre Uzbequistão 1x3 Colômbia, já na madrugada de quinta-feira (18), a rodada inaugural chegou ao fim e deixou grandes expectativas para o andamento do Mundial. As primeiras partidas tiveram o maior número de gols marcados, recordes batidos, ineditismo e muitos outros fatores que engrandeceram a Copa até aqui.
Contando com o maior número de times em uma única edição da história, o Mundial de 2026 reúne 48 seleções divididas em 12 grupos. As equipes protagonizaram um total de 24 jogos, oito duelos a mais em comparação com as edições anteriores com 32 seleções.
Outro fato novo diz respeito aos países-sede do torneio. Pela primeira vez na história, três nações dividem a realização dos jogos. Canadá, México e Estados Unidos são os responsáveis por sediar os jogos.
Em uma Copa do Mundo em que a forma de disputa e organização são diferentes do comum, é inevitável que dentro de campo o diferente viesse a acontecer. Portanto, a Zero Hora apresenta um balanço do que teve de mais importante na primeira rodada do Mundial.
A Copa mais artilheira
Com o aumento de partidas, a expectativa em um maior número de gols era inevitável. E foi o que aconteceu: esta foi a primeira rodada de Copa do Mundo com mais gols marcados desde 1998, quando foi adotado o modelo com 32 seleções.
As equipes marcaram um total de 74 gols em 24 jogos disputados. Para efeito de comparação, a edição de 2022 teve 41 gols marcados na primeira rodada.
Dentro do recorte, o Mundial com a maior quantidade de tentos por jogo foi 2014, com 49 gols e uma média de 3,06 por partida.
A número de gols refletiu a ofensividade desta Copa e a quase inexistência de placares em branco. Somente Espanha e Cabo Verde terminou 0 a 0. Para efeito de comparação, o placar sem gols foi o resultado mais comum da primeira rodada da Copa de 2022, com quatro ocorrências.
Goleadas não faltaram
Se por um lado o 0 a 0 foi pouco reincidente, por outro, as goleadas tomaram conta. Ao todo, cinco partidas terminaram com um vantagem de três ou mais gols de diferença — igualando a edição de 1954 no recorde de placares elásticos em uma única rodada.
No entanto, tratando de primeira rodada, o Mundial de 2026 é o dono do título de mais repetições de goleadas. Empatados na segunda posição estão a edição de 2022 e 1954, com três resultados expressivos.
Goleadas na primeira rodada do Mundial de 2026:
- Estados Unidos 4 x 1 Paraguai - Grupo A
- Alemanha 7 x 1 Curaçao - Grupo E
- Suécia 5 x 1 Tunísia - Grupo F
- Iraque 1 x 4 Noruega - Grupo I
- Argentina 3 x 0 Argélia - Grupo J
Ranking de maiores goleadas em uma única rodada de Copa do Mundo:
- 2026 - 5 goleadas | Primeira rodada
- 1954 - 5 goleadas | Segunda rodada
- 2022 - 4 goleadas | Oitavas de final
- 2022 - 3 goleadas | Primeira rodada
- 1954 - 3 goleadas | Primeira rodada
- 1930 - 3 goleadas | Terceira rodada
- 1970 - 3 goleadas | Terceira rodada
- 1998 - 3 goleadas | Segunda rodada
Placar repetitivo
Apesar do impactante números de gols, o placar mais repetido na primeira rodada de 2026 foi o 1 a 1. O empate com gols ocorreu em seis ocasiões, sendo elas:
- Canadá 1 x 1 Bósnia e Herzegovina - Grupo B
- Catar 1 x 1 Suíça - Grupo B
- Brasil 1 x 1 Marrocos - Grupo C
- Bélgica 1 x 1 Egito - Grupo G
- Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai - Grupo H
- Portugal 1 x 1 Congo - Grupo K
Equilíbrio em resultados
O equilíbrio nos jogos da primeira rodada estão representados na quantidade de empates ocorridos. Dentre as 24 partidas disputadas, 11 terminaram sem um vencedor. O número de vitórias foi de 12.
Em 2022, com oito partidas a menos, a primeira rodada terminou com 11 vitórias e apenas cinco empates.
Recordes batidos
Na terça-feira (16), os torcedores puderam acompanhar as vitórias de França e Argentina sobre Senegal e Argélia, respectivamente.
Os nomes dos triunfos foram Kylian Mbappé e Lionel Messi, pois ambos subiram significativamente no ranking de artilheiros da histórias de Copas do Mundo.
O francês marcou duas vezes e chegou a 14 gols em Mundiais, superando Pelé no ranking. Enquanto isso, Messi marcou um hat-trick e se tornou o maior artilheiro da história do torneio ao lado de Miroslav Klose, com 16 gols anotados em 27 jogos disputados.
Harry Kane alcançou o top-10 do ranking de artilheiros da Copa do Mundo após marcar dois gols na vitória da Inglaterra sobre a Croácia por 4 a 2. O jogador também se tornou o atleta com mais cobranças de pênaltis convertidas dentre todos os atletas que já disputaram o torneio.
As gratas surpresas
A maior surpresa desta primeira rodada foi, sem dúvidas, o goleiro de Cabo Verde: Vozinha. O arqueiro foi o principal destaque do empate em 0 a 0 com a Espanha ao conseguir frear um dos favoritos ao título.
Vozinha realizou sete defesas na partida e se eternizou como uma das maiores atuação de um estreante na história de Copas do Mundo. Após o final do jogo, o jogador causou um alvoroço nas redes sociais e pulou de 50 mil seguidores na Instagram para a incrível marca de 13 milhões de fãs em sua conta particular.
O dinamarquês Haaland também estreou por Copas do Mundo e chegou com o pé na porta: o atacante do Manchester City marcou duas vezes na goleada da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque.
Ineditismo
Novidades não faltaram em uma Copa do Mundo com quatro estreantes. Jordânia, Uzbequistão, Cabo Verde e Curaçao disputaram a primeira partida pelo torneio e, de uma forma ou de outra, fizeram história.
Jordânia e Curaçao balançaram a rede pela primeira vez no Mundial. A seleção jordaniana foi derrotada por 3 a 1 para a Áustria, mas Ali Olwoan chegou a empatar a partida para a festa, momentânea, do seu país
Curaçao, no entanto, marcou com o meio-campista Comenencia o gol do empate temporário com a Alemanha, que, após um breve susto, terminou com qualquer chance dos estreantes e aplicaram um expressivo 7 a 1.
Cabo Verde conseguiu arrancar um ponto da Espanha e poder sonhar com um avanço para as 16 avos de final. Além disso, a seleção cabo-verdiana conquistou o recorde de menos faltas cometidas em uma partida de Copa do Mundo, com apenas uma infração assinalada contra os espanhóis.
Já o Uzbequistão até chegou e empatar a partida contra a Colômbia com Fayzullaev, mas acabou sendo derrotada por 3 a 1 em seu debut na competição.
Recorde no público
A movimentação das torcidas para acompanhar as seleções na Copa do Mundo também é algo relevante de se destacar durante os duelos da rodada de abertura.
Na última terça-feira (16), a atual edição de Mundial atingiu a sua maior marca de público em um único dia. Ao todo, 281.233 torcedores estiveram presentes nos quatro jogos realizados, com média de 70.308 espectadores por partida.
O número supera os 277.070 torcedores registrados em 28 de junho de 1994, quando a última rodada da fase de grupos do Mundial disputado nos Estados Unidos reuniu o maior público diário até então.
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