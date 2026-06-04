Fifa lança álbum de músicas da Copa do Mundo com brasileira como um dos destaques

A Fifa lançou na quarta-feira (3) as músicas do álbum oficial da Copa do Mundo 2026. Com 18 faixas, o projeto reúne um elenco de artistas globais, de diferentes culturas e sonoridades. O destaque fica por conta da brasileira Anitta e da colombiana Shakira.
— O álbum oficial da Copa do Mundo 2026 reúne nomes de diferentes continentes, idiomas e gêneros em um projeto concebido para unir torcedores de todo o mundo por meio do poder da música e do futebol — afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino
As músicas já estão disponíveis em todas as plataformas de streaming. Além disso, as faixas serão apresentadas ao vivo nos shows de contagem regressiva, na Cidade do México, em Toronto e em Londres.
Faixas sul-americanas
Ao lado da rapper tailandesa Lisa e do cantor nigeriano Rema, Anitta embala o hit Goals, faixa que já ultrapassou 15 milhões de visualizações no YouTube. Dai Dai, parceria entre Shakira e Burna Boy, segue em ritmo ainda mais acelerado e soma 74 milhões de reproduções na plataforma.
Veja a lista com 18 músicas
- Goals – LISA, Anitta and Rema
- Game Time – Future and Tyla
- Illuminate – Jessie Reyez and Elyanna
- Echo – Daddy Yankee and Shenseea
- Por Ella – Los Angeles Azules and Belinda
- Three Nations – 21 Savage, Nata Cano and French Montana
- No Place Like Home – Major Lazer, Nelly Furtado and Davido
- In the Stars (Remix) – The Rolling Stones
- Show Me – Ayra Starr and Latto
- Mi Mexico Lindo – Alejandro Fernandez
- Blessings – Stormzy, Fridayy and Angel
- Energy – Ava Max and BIA
- Lighter – Jelly Roll and Carin Leon
- Siir Siir – Nora Fatehi, Vegedream and Sanjoy
- Partidazo – Danny Ocean
- Champion – IShowSpeed
- Love Always Wins – Shaggy, Cimafunk and Zema
- Dai Dai – Shakira and Burna Boy
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