Fifa define combinações de uniformes do Brasil na Copa do Mundo; veja fotos

A combinação das vestimentas brasileiras nas rodadas da fase de grupos do Mundial foi definida pela Fifa. PEDRO KIRILOS / ESTADÃO CONTEÚDO

A Seleção Brasileira estreará na Copa do Mundo 2026 com o tradicional uniforme composto pela camisa amarela, shorts azuis e meias brancas. A partida será contra a seleção de Marrocos, no dia 13 de junho, em Nova York/Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A combinação das vestimentas brasileiras nas rodadas da fase de grupos do Mundial foi definida pela Fifa. Segundo o regulamento da competição, a escolha é feita pela entidade e, sempre que possível, prioriza o uniforme principal.

A Fifa determina as cores pelo que considera um “contraste claro” que não cause confusões em campo.

Já no dia 19, o Brasil tem compromisso contra o Haiti, pela segunda rodada do torneio. O uniforme escalado para a partida será o de número dois, que é composto por camisa e shorts azuis e meias pretas. O goleiro brasileiro vestirá um uniforme da cor magenta.

No último jogo da fase de grupos, contra a Escócia, a Seleção voltará a vestir a camisa amarela, mas com shorts e meias da cor branca completando o estilo da roupa.

O regulamento afirma que, em casos específicos como esses, as seleções podem ser obrigadas a “misturar” seus uniformes principais com os alternativos.

Veja a combinação de cores do uniforme da Seleção nos três jogos da fase de grupos da Copa:

Combinações de uniformes Brasil x Marrocos. Divulgação / Fifa

Combinações de uniformes Brasil x Haiti. Divulgaão / Fifa

Combinações de uniformes Brasil x Escócia. Divulgação / Fifa