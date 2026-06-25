Festa pelo “feriado”, Neymar de volta e Vini Jr. comparado a Michael Jackson: veja os memes da vitória da Seleção

Neymar voltou à Seleção na partida contra a Escócia. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), sobre a Escócia, trouxe felicidade aos torcedores que presenciaram uma atuação consistente da equipe garantida em primeiro lugar do grupo C da Copa do Mundo.

A animação pode ser medida, também, pela repercussão nas redes sociais. Diversos memes tornaram-se virais no mundo digital com os brasileiros comemorando o "feriado" de segunda-feira, enaltecendo o retorno de Neymar e endeusando Vinícius Jr — inclusive em comparações com o ex-cantor e rei da música POP, Michael Jackson.

O próximo jogo do Brasil ocorrerá no dia 29 de junho, às 14h, pelas 16 avos de final. Como de costume, algumas empresas liberam os funcionários em época de Copa para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira.

Diante disso, os brasileiros comemoraram a possível folga disponibilizada — desta forma, um feriadão poderá ser implementado por conta do sucesso do Brasil no Mundial.

Ainda não se sabe contra quem será a partida. O time do técnico Carlo Ancelotti espera a definição dos classificados do grupo F para conhecer o adversário nas 16 avos de final. Os candidatos são Holanda, Japão e Suécia, que jogam nesta quinta-feira (25).

Veja os memes após a vitória do Brasil:



