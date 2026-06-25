Festa pelo “feriado”, Neymar de volta e Vini Jr. comparado a Michael Jackson: veja os memes da vitória da Seleção

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Brasil derrotou a Escócia por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), e confirmou a classificação como líder do grupo C

Zero Hora

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