Feriado ou ponto facultativo em dia de jogo do Brasil? Veja o que diz a lei

Como não há nenhuma legislação específica, as empresas privadas não são obrigadas a liberarem os funcionários. Adobe Stock

O Brasil joga contra o Japão, às 14h desta segunda-feira (29), pela segunda fase da Copa do Mundo. Esse será o primeiro jogo da Seleção Brasileira em horário comercial neste Mundial.

A data não é considerada feriado. Alguns municípios decretaram ponto facultativo, o que não é o caso de Porto Alegre.

Como não há nenhuma legislação específica, as empresas privadas não são obrigadas a liberarem os funcionários.

A dispensa pode ocorrer mediante acordo. Neste caso, a compensação precisa ser combinada e respeitar os limites diários de jornada.

Funcionários públicos com expediente reduzido

Municipais

Um decreto que autoriza os servidores municipais de Porto Alegre a encerrarem o expediente duas horas antes do início dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 foi publicado na última sexta-feira. A medida não se aplica aos servidores que desempenham atividades consideradas essenciais.

Estaduais

Os servidores estaduais podem encerrar as suas jornadas de trabalho duas horas antes dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. A medida vale para servidores da administração direta, autarquias e fundações.

Federais

De forma excepcional, os órgãos poderão flexibilizar o horário de trabalho nos dias das partidas. A autorização prevê saída antecipada dos agentes públicos, conforme o horário do jogo. Segundo a Portaria Nº 4.779, as horas não trabalhadas deverão ser compensadas entre os dias 3 de agosto e 30 de setembro de 2026.