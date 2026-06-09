Federação acusa Estados Unidos de barrar torcedores iranianos na Copa do Mundo

Torcedor celebra seleção iraniana em Tijuana, no México. GUILLERMO ARIAS / AFP

A Federação Iraniana de Futebol afirmou nesta terça-feira (9) que teve sua carga de ingressos para a Copa do Mundo revogada pelos Estados Unidos.

De acordo com o regulamento da competição, cada federação tem direito a 8% da carga de entradas de cada partida disputada. O Irã estreia na próxima segunda-feira (15), contra a Nova Zelândia, em Los Angeles.

"Privar os torcedores iranianos do acesso à sua cota legítima e oficial de ingressos é uma ação contrária ao espírito que rege as competições internacionais e ao princípio de igualdade entre os países participantes", diz o comunicado.

A entidade que comanda o futebol iraniano não informou de quem partiu a decisão de reter os ingressos. Até o momento, a Fifa não se pronunciou sobre o caso.

A participação do Irã na Copa do Mundo tem sido marcada por polêmicas. A delegação do país não tem liberação para permanecer nos Estados Unidos, mesmo com a realização dos três jogos da fase de grupos em solo americano.

Desta forma, os iranianos ficarão sediados em Tijuana, no México, e terão de deixar os Estados Unidos depois de cada partida.