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FBI apreende drones próximos a estádios da Copa e reforça restrições no espaço aéreo

Apreensões ocorreram em áreas restritas de até 5,5 km ao redor de eventos oficiais; multas chegam a US$ 100 mil

Jeff Botega

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