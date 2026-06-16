FBI apreende drones próximos a estádios da Copa e reforça restrições no espaço aéreo

Autoridades americanas reforçam que áreas da Copa do Mundo têm acesso proibido de drones. FBI/Divulgação / Divulgação

As primeiras rodadas da Copa do Mundo de 2026 já registraram um problema fora das quatro linhas. Autoridades dos Estados Unidos informaram que diversos drones foram apreendidos nas proximidades de estádios e áreas ligadas ao torneio, em operações realizadas pelo FBI em conjunto com a Administração Federal de Aviação (FAA) e forças de segurança locais.

Com milhões de torcedores circulando pelas cidades-sede, a FAA transformou os arredores dos estádios e de eventos oficiais da Fifa em áreas de exclusão para aeronaves não tripuladas.

As restrições valem para todos os drones, mesmo os de uso recreativo, em um raio de cerca de 5,5 quilômetros e até 900 metros de altitude.

Apesar dos avisos, as violações começaram a ser registradas logo nos primeiros dias da competição.

Na região metropolitana de Atlanta, agentes do FBI apreenderam 15 drones que teriam operado dentro das áreas temporariamente restritas. Um dos pilotos acabou detido por outras acusações identificadas durante a abordagem.

Em Los Angeles, o FBI divulgou imagens de equipamentos confiscados e de um operador sendo autuado após um voo irregular nas proximidades do SoFi Stadium, palco de partidas do Mundial.

As autoridades não informaram quantos drones foram recolhidos nem quais tecnologias foram utilizadas para localizar os pilotos.

Além da apreensão imediata do equipamento, os responsáveis podem responder criminalmente e receber multas que chegam a US$ 100 mil (cerca de R$ 550 mil). Em alguns casos, as sanções administrativas aplicadas pela FAA alcançam US$ 75 mil (R$ 380 mil) por infração.

Segundo as autoridades americanas, o objetivo é evitar riscos à segurança dos torcedores, atletas e delegações. O FBI possui autorização para utilizar sistemas especializados de mitigação capazes de identificar, interceptar e neutralizar drones que representem ameaça ao espaço aéreo protegido.

A FAA também orientou os operadores a consultarem previamente as restrições de voo por meio de aplicativos oficiais, como o B4UFLY, e recomendou que os torcedores não levem drones para os arredores dos estádios.

A preocupação com aeronaves não tripuladas em grandes eventos não é nova. Em competições e cerimônias internacionais, zonas temporárias de exclusão aérea já são adotadas há anos.

A diferença é que, com a popularização dos drones e o aumento do número de usuários, a fiscalização tornou-se mais intensa e as punições passaram a ser aplicadas com maior rigor durante a Copa do Mundo de 2026.