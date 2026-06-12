Copa do Mundo

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Favoritas em campo, duelo de campeãs e disputas de liderança: oito jogos para ficar de olho na primeira fase da Copa do Mundo

Inglaterra x Croácia e Uruguai x Espanha são algumas das principais partidas do Mundial 

Zero Hora

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