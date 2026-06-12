Favoritas em campo, duelo de campeãs e disputas de liderança: oito jogos para ficar de olho na primeira fase da Copa do Mundo

Copa do Mundo tem bons jogos na primeira fase. Alfredo Estrella / AFP

Além dos jogos do Brasil, que chamam a atenção do público em geral, outras seleções despertam o interesse do público. A Copa do Mundo, que começou na quinta-feira (11) com a vitória de 2 a 0 do México sobre a África do Sul, tem bons jogos de sobra na primeira fase.

São 48 seleções e, fatalmente, nem todos os jogos vão ser da primeira prateleira. Mas há boas partidas: entre elas, a estreia da atual detentora do título, a Argentina, e o confronto tradicional entre campeões do mundo — Uruguai x Espanha.

Zero Hora separou, abaixo, oito partidas imperdíveis da primeira fase da Copa do Mundo. Confira:

Holanda x Japão - 14/06, 17h

O primeiro bom jogo desta Copa acontece no domingo (14). Pelo Grupo F da competição, uma das favoritas, a Holanda, encara a tradicional seleção do Japão, em Dallas.

França x Senegal - 16/06, 16h

A atual vice-campeã reencontra um de seus fantasmas, 24 anos depois. Na abertura da Copa de 2002, os africanos venceram por 1 a 0 a então campeã do torneio, protagonizando uma das maiores zebras da história dos Mundiais.

Argentina x Argélia - 16/06, 22h

A Argentina está em um grupo teoricamente acessível, com Áustria e Jordânia. Mas a estreia da atual campeã do mundo, com Messi e companhia, é sempre um atrativo por si só. Resta saber se o time de Lionel Scaloni vai entrar desde o início em alta rotação.

Inglaterra x Croácia - 17/06, 17h

O duelo que abre um dos grupos mais equilibrados do torneio tem tudo para, mais adiante, definir a liderança. A favorita Inglaterra, com uma geração muito talentosa, enfrenta a sensação das últimas duas Copas, a Croácia, em Dallas.

Alemanha x Equador - 25/06, 17h

Outro jogo que pode definir um grupo. Com a chave E com Curaçao e Costa do Marfim, Alemanha e Equador são, teoricamente, favoritos a vencer esses jogos. Nesse cenário, as duas seleções chegariam empatadas em pontos na última rodada.

França x Noruega - 26/06, 16h

Na terceira rodada, a talentosa seleção francesa tem um rival forte em Boston. Mas muito em função da individualidade: isso porque a Noruega conta com a presença do atacante do Manchester City, Erling Haaland, que é um dos candidatos a destaque da Copa.

Uruguai x Espanha - 26/06, 21h

O confronto que fecha o Grupo H é o duelo de maior tradição da primeira fase. São três títulos mundiais em campo, além de uma das candidatas ao título, com Lamine Yamal e companhia em campo.

Colômbia x Portugal - 27/06, 20h30min

A seleção de Portugal tem uma das gerações mais talentosas de todos os tempos, e vai em busca do título inédito. Contra a Colômbia, em Miami, em um grupo com República Democrática do Congo e Uzbequistão, a partida também deve valer a liderança da chave.