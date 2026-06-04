Fabinho celebra retorno à Seleção Brasileira e destaca liderança de Neymar: "Ele faz bem para o ambiente"

Jogador falou em entrevista coletiva nesta quinta-feira (4) Lucas Figueiredo / CBF / Divulgação

A Seleção Brasileira segue os preparativos para a Copa do Mundo. O volante Fabinho concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (4), elogiou Neymar e falou sobre o seu retorno à equipe.

Na última Copa do Mundo, em 2022, a presença do então jogador do Liverpool era praticamente inquestionável. Porém, no ano seguinte, o volante fechou com o Al-Itihhad, da Arábia Saudita, e passou a atuar em um mercado de menor visibilidade, deixando de ser presença constantes nas convocações.

Neymar

Questionado sobre a convocação de Neymar e o impacto do camisa 10 no grupo da Seleção Brasileira, Fabinho rasgou elogios ao jogador do Santos.

— É importante ter ele aqui com a gente. Ele é um líder desse grupo. Ele não fez parte tanto desse processo entre Catar e Estados Unidos, pois teve uma lesão grave. Mas não deixou de ser um líder e um cara importante. Ele faz bem para o ambiente e está feliz — pontuou.

Retorno à Seleção

Fabinho voltou a ser convocado apenas depois da chegada do técnico Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira. O volante comentou sobre esse período de quase três anos sem ser chamado.

– Eu sabia que a minha mudança de clube poderia, no primeiro momento, me afastar um pouco da Seleção, e foi o que aconteceu. Mas eu sempre tive esperança de voltar aqui e receber uma oportunidade – admitiu Fabinho.