Fã do ídolo do Flamengo? Saiba por que o egípcio que marcou gol contra o Brasil tem Zico como apelido

Zico joga com a camisa 11 na seleção do Egito. KIRK IRWIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Um nome chamou atenção dos torcedores brasileiros no amistoso entre Brasil x Egito, que vem sendo disputado neste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos. Autor do gol de empate da seleção africana, o atacante Zico não tem esse nome por acaso — e a explicação passa diretamente por uma lenda do futebol brasileiro.

A seleção egípcia igualou o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, pouco depois de Bruno Guimarães abrir o marcador, aos seis. Assim como o gol brasileiro, o lance que terminou com a bola na rede também nasceu de uma falha defensiva: após erro de Marquinhos na saída de bola, o atacante africano aproveitou o presente, avançou livre e finalizou para fazer 1 a 1.

Mais do que o gol, foi o nome na camisa que despertou curiosidade.

O jogador que empatou a partida se chama, na verdade, Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf. O “Zico” virou marca registrada ao longo da carreira por causa da admiração pelo ídolo do Flamengo e da Seleção Brasileira.

Hoje com 29 anos, o atacante adotou o apelido ainda jovem, influenciado pelo pai, que era fã declarado do camisa 10 brasileiro. Mesmo sem tê-lo visto jogar ao vivo, Mostafa cresceu ouvindo histórias e assistindo a vídeos do craque — e transformou essa admiração em identidade dentro do futebol.

— Zico é meu modelo de jogador, meu favorito — disse Mostafa ao ge.globo há pouco mais de seis meses, quando ganhou fama no Brasil por defender o Pyramids justamente contra o Flamengo, na semifinal da Copa Intercontinental de Clubes.

Ídolo à distância e

marca na carreira

A relação vai além de uma simples homenagem. O apelido pegou de tal forma que passou a ser utilizado oficialmente pelo jogador, inclusive em registros profissionais e redes sociais.

Mostafa Zico segue no Pyramids FC, do Egito, e ganhou projeção recente em competições internacionais. Antes mesmo de enfrentar o Brasil, ele já vinha em alta: marcou, por exemplo, o gol da vitória egípcia sobre a Rússia em amistoso preparatório para a Copa do Mundo.