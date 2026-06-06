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Fã do ídolo do Flamengo? Saiba por que o egípcio que marcou gol contra o Brasil tem Zico como apelido

Mostafa marcou aos 10 minutos após erro de Marquinhos e deixou tudo igual em Cleveland

Zero Hora

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