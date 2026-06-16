Fã de Romário e motivo de polêmica em clássico: quem será o árbitro de Brasil x Haiti

O espanhol Alejandro Hernández, de 43 anos. Paul ELLIS / AFP

Alejandro Hernández será o árbitro do segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo. Na próxima sexta-feira (19), a Seleção Brasileira enfrenta o Haiti, às 21h30min, na Filadélfia.

O espanhol de 43 anos fará sua estreia no Mundial. Ele será auxiliado pelos compatriotas José Enrique Naranjo e Diego Sánchez. A equipe do VAR ainda não foi divulgada.

Hernández já foi motivo de reclamação por parte do Real Madrid antes de um clássico contra o Barcelona em 2025. Na ocasião, a equipe merengue divulgou um vídeo com erros do juiz.

Além disso, relembrou uma entrevista antiga do árbitro, aos 11 anos de idade, em que ele afirmava ser torcedor do Barcelona e fã de Romário e Michael Laudrup.