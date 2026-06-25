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"Extraterrestre Vinicius": imprensa internacional repercute vitória do Brasil sobre a Escócia

Vini Jr. fez dois gols na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo; Seleção está classificada à próxima fase

Zero Hora

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