"Extraterrestre Vinicius": imprensa internacional repercute vitória do Brasil sobre a Escócia

O Brasil está classificado para a próxima fase da Copa do Mundo. A Seleção venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24) e garantiu a liderança do Grupo C. Além de ter sido a melhor atuação da equipe brasileira na fase de grupos, a vitória coroou o protagonismo de Vini Jr. na primeira fase com mais dois gols.
A atuação do camisa 7 foi destaque nos principais jornais esportivos do mundo. Especialmente na imprensa da Espanha, onde Vini joga pelo Real Madrid, o recado é claro: o atacante está na primeira prateleira do futebol mundial.
O espanhol Marca chamou Vini Jr. de "extraterrestre" na manchete de seu site. O repórter José María Rodríguez escreveu que ele "se senta à mesa dos craques nesta Copa, ao lado de Mbappé, Messi e Haaland.
Também da Espanha, o AS enfatizou que "o Real Madrid não pode deixar escapar este Vinícius". O jornal ainda destacou o retorno de Neymar aos gramados pela Seleção Brasileira.
O argentino Olé destacou a "vitória com autoridade" e a classificação como líder do Grupo C.
A versão norte-americana do jornal enfatizou que "o sonho do hexa está mais vivo do que nunca".
O inglês The Guardian enfatizou o problema que a derrota para o Brasil causou à seleção escocesa: "sonho da Escócia na Copa do Mundo está por um fio depois de Vinícius iluminar a vitória do Brasil".
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