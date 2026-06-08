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Exame ainda constata lesão, e Neymar está fora da estreia da Seleção Brasileira

CBF informou que atacante apresenta "boa evolução". Contudo, ainda não está pronto para trabalhar com o restante do grupo

Rodrigo Oliveira

De Basking Ridge, Nova Jersey

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