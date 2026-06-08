Exame ainda constata lesão, e Neymar está fora da estreia da Seleção Brasileira

Lesionado, o atacante Neymar segue afastado dos treinos da Seleção Brasileira e está fora da estreia contra o Marrocos, no sábado (13).
O exame de imagem realizado nesta segunda (8), em Nova Jersey, constatou que o atleta avançou na recuperação do problema muscular que tem na panturrilha direita. Porém, a lesão ainda não está cicatrizada.
Conforme comunicado oficial divulgado pela CBF, "o exame apontou boa evolução em seu tratamento e dentro dos parâmetros esperados".
No entanto, Neymar segue sem condições de treinar com bola.
Na entrevista coletiva antes do amistoso contra o Egito, na última sexta (5), o técnico Carlo Ancelotti revelou ter esperança de que o exame desta segunda (8) pudesse liberar o atleta para voltar a treinar. Porém, a expectativa não se confirmou.
Com isso, Neymar seguirá realizando tratamento médico e compondo a delegação brasileira no Mundial. Entretanto, ainda não tem previsão de retorno aos treinos e aos jogos.
Confira o comunicado oficial da CBF
O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira.
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