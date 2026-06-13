Copa do Mundo

"In bocca al lupo, Carletto"
Notícia

Ex-jogadores, selfies e mensagem de Galvão Bueno: o outro lado da entrevista de Ancelotti

Pelo menos 400 pessoas, entre repórteres, ex-jogadores e até italianos sem qualquer envolvimento esportivo no torneio — acompanharam a coletiva

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS