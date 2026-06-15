Ex-Inter repete erros, e Equador perde para a Costa do Marfim na Copa do Mundo

Enner Valencia perdeu gol cara a cara com o goleiro no primeiro tempo. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Em um jogo que remexeu a memória do torcedor do Inter, a Costa do Marfim venceu o Equador por 1 a 0 neste domingo (14) com gol no apagar da luzes na Filadélfia, nos Estados Unidos. A partida, válida pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo, contou com chances perdidas pelo atacante equatoriano Enner Valencia.

Com a vitória, os africanos ficam na segunda colocação do grupo. A Alemanha é a líder após goleada histórica sobre Curaçao por 7 a 1.

Saudades, torcedor colorado?

O time equatoriano iniciou pressionando os africanos e viu Enner Valencia desperdiçar uma ótima chance aos 15 minutos. Após erro do zagueiro, o ex-atacante do Inter ficou livre na área e em ótimas condições para marcar, mas acabou se atrapalhando sozinho e bateu prensado para fora.

A chance desperdiçada não abalou o time de Sebastian Beccacece, pois Minda, do Atlético-MG, teve outra oportunidade importante e acertou o travessão de Fofana.

Amad Diallo, do Manchester United, fez o gol dos marfinenses aos 44 do segundo tempo. DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

No apagar das luzes

Na volta do intervalo, outra oportunidade apareceu para Valencia, mas os tempos de Inter voltaram a assombrá-lo, e ele carimbou a trave no primeiro minuto.

Então, a Costa do Marfim começou a gostar do jogo e assustou duas vezes em menos de oito minutos. O atacante Wahi e o meio-campista Fofana ameaçaram os equatorianos e obrigaram o goleiro Galíndez e aparecer.

A bola não estava querendo entrar. Mas o atacante do Manchester United Amad Diallo fez a diferença aos 44 minutos, em uma bonita chapada no canto direito do goleiro.

Assim, a Costa do Marfim venceu na estreia e adiou o triunfo de seleções sul-americanas, que ainda não conquistaram três pontos na competição.