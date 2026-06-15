Ex-Inter perde gol na Copa do Mundo e vira meme nas redes sociais; veja reações

Enner Valencia perdeu gol cara a cara contra o goleiro. Mauro Pimentel / AFP

A estreia do Equador na Copa do Mundo foi cruel para Enner Valencia. Um gol no fim da partida, marcado por Amad Diallo, decretou a vitória da Costa do Marfim por 1 a 0. E o resultado rendeu memes com lembranças da passagem do jogador pelo Inter.

O alvo da redes sociais atuou no Colorado entre 2023 e 2025. No começo da partida, ele perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Foi o suficiente para o público lembrar das chances perdidas na época de Porto Alegre, principalmente contra o Fluminense, na semifinal da Libertadores de 2023.

A passagem do atacante equatoriano pelo Inter ficou marcada por aquela atuação, mas também por momentos de instabilidade, com sequências de jogos sem gols.

No Inter, ele disputou 101 partidas, marcou 31 vezes e foi campeão gaúcho em 2025.

Confira os memes abaixo: