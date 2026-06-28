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Ex-atacante do Grêmio é destaque em pôster no estádio do treino da Seleção em Houston

Atacante Guilherme atuou no Tricolor em duas oportunidades e hoje é um dos principais jogadores do Houston Dynamo, clube que cedeu as suas dependências para a última atividade do time de Ancelotti antes do jogo contra o Japão

Rodrigo Oliveira

Direto de Houston

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Rafael Diverio

Direto de Houston

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Eduardo Gabardo

Direto de Houston

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