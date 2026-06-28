Ex-atacante do Grêmio é destaque em pôster no estádio do treino da Seleção em Houston

A foto de um ex-atacante do Grêmio foi a primeira imagem que chamou atenção da reportagem de Zero Hora na chegada ao local do treino da Seleção Brasileira, na manhã deste domingo (28), em Houston.
Na frente do estádio do Houston Dynamo, há um imenso pôster do atacante Guilherme, 31 anos, que atua desde janeiro no clube norte-americano, com oito gols marcados e quatro assistências em 16 jogos em 2026.
Revelado na base gremista, o jogador foi promovido ao profissional Tricolor em 2015. Após ser emprestado a outros clubes, foi negociado em 2019 com o futebol saudita.
Em 2022, o atleta, que tem ainda passagens por Santos, Botafogo, Coritiba, Sport, Fortaleza e Chapecoense, retornaria à Arena para a disputa da Série B.
Em apenas seis meses no Houston Dynamo, Guilherme já é um dos destaques da equipe do Texas.
Tanto que já ganhou um pôster no estádio que sediou o último treino da Seleção Brasileira antes da partida contra o Japão, marcada para esta segunda (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston.