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Evolução ou nova polêmica na Copa do Mundo? Bola Trionda tem origem na Jabulani

A bola compartilha a mesma origem geométrica usada em 2010, mas aposta em novas tecnologias para evitar críticas que marcaram o Mundial da África do Sul

Luis Gustavo Santos

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