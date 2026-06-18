Europeus terminam primeira rodada com melhor aproveitamento na Copa; veja o ranking por continente

A primeira rodada da Copa do Mundo 2026 foi marcada por surpresas e por confirmações de algumas seleções. As seleções europeias terminaram com o melhor aproveitamento, com um proveito de 57% dos pontos disputados.
Seis vitórias, seis empates e duas derrotas, isso sem contar o confronto direto que ocorreu entre Inglaterra e Croácia. Na segunda posição estão os sul-americanos, com 44% de aproveitamento.
Dos seis países, apenas Argentina e Colômbia venceram seus jogos. Brasil e Uruguai empataram, enquanto Equador e Paraguai foram derrotados.
Em último lugar ficaram as seleções africanas, com duas vitórias, quatro empates e duas derrotas, totalizando 33% de aproveitamento. Foi o mesmo da Oceania, que só conta com a Nova Zelândia no torneio e empatou na estreia.
Vale ressaltar que a Austrália fica localizada na Oceania, mas faz parte da Confederação Asiática desde 2005. Os australianos pediram por isso, pois buscavam um nível mais elevado para as disputas.
Veja como ficou o ranking
1º - Europa: 57% - 24 pontos de 42 disputados
- Áustria, França, Alemanha, Noruega, Escócia e Suécia venceram
- Bélgica, Bósnia, Espanha, Holanda, Portugal e Suíça empataram
- Turquia e República Tcheca perderam
O jogo entre Inglaterra e Croácia não foi contabilizado para o levantamento por se tratar de um confronto direto entre seleções do mesmo continente.
2º - América do Sul: 44% - 8 pontos de 18 disputados
- Argentina e Colômbia venceram
- Brasil e Uruguai empataram
- Equador e Paraguai perderam
3º - América do Norte e Central: 39% - 7 pontos de 18 disputados
- Estados Unidos e México venceram
- Canadá empatou
- Curaçao, Haiti e Panamá perderam
4º Ásia: 37% - 10 pontos de 27 disputados
- Austrália e Coreia do Sul venceram
- Arábia Saudita, Catar, Irã e Japão empataram
- Iraque, Jordânia e Uzbequistão perderam
5º - Oceania: 33% - 1 ponto de 3 disputados
- Nova Zelândia empatou
6º África: 33% - 10 pontos de 30 disputados
- Costa do Marfim e Gana venceram
- Cabo Verde, Egito, Marrocos e RD Congo empataram
- África do Sul, Argélia, Senegal e Tunísia perderam
A segunda rodada da Copa começa nesta quinta-feira (18), com quatro partidas. Serão duas pelo Grupo A e duas pelo Grupo B.
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