Europeus terminam primeira rodada com melhor aproveitamento na Copa; veja o ranking por continente

Franceses foram um dos europeus que venceram na estreia. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A primeira rodada da Copa do Mundo 2026 foi marcada por surpresas e por confirmações de algumas seleções. As seleções europeias terminaram com o melhor aproveitamento, com um proveito de 57% dos pontos disputados.

Seis vitórias, seis empates e duas derrotas, isso sem contar o confronto direto que ocorreu entre Inglaterra e Croácia. Na segunda posição estão os sul-americanos, com 44% de aproveitamento.

Dos seis países, apenas Argentina e Colômbia venceram seus jogos. Brasil e Uruguai empataram, enquanto Equador e Paraguai foram derrotados.

Em último lugar ficaram as seleções africanas, com duas vitórias, quatro empates e duas derrotas, totalizando 33% de aproveitamento. Foi o mesmo da Oceania, que só conta com a Nova Zelândia no torneio e empatou na estreia.

Vale ressaltar que a Austrália fica localizada na Oceania, mas faz parte da Confederação Asiática desde 2005. Os australianos pediram por isso, pois buscavam um nível mais elevado para as disputas.

Veja como ficou o ranking

1º - Europa: 57% - 24 pontos de 42 disputados

Áustria, França, Alemanha, Noruega, Escócia e Suécia venceram

Bélgica, Bósnia, Espanha, Holanda, Portugal e Suíça empataram

Turquia e República Tcheca perderam

O jogo entre Inglaterra e Croácia não foi contabilizado para o levantamento por se tratar de um confronto direto entre seleções do mesmo continente.

2º - América do Sul: 44% - 8 pontos de 18 disputados

Argentina e Colômbia venceram

Brasil e Uruguai empataram

Equador e Paraguai perderam

3º - América do Norte e Central: 39% - 7 pontos de 18 disputados

Estados Unidos e México venceram

Canadá empatou

Curaçao, Haiti e Panamá perderam

4º Ásia: 37% - 10 pontos de 27 disputados

Austrália e Coreia do Sul venceram

Arábia Saudita, Catar, Irã e Japão empataram

Iraque, Jordânia e Uzbequistão perderam

5º - Oceania: 33% - 1 ponto de 3 disputados

Nova Zelândia empatou

6º África: 33% - 10 pontos de 30 disputados

Costa do Marfim e Gana venceram

Cabo Verde, Egito, Marrocos e RD Congo empataram

África do Sul, Argélia, Senegal e Tunísia perderam

A segunda rodada da Copa começa nesta quinta-feira (18), com quatro partidas. Serão duas pelo Grupo A e duas pelo Grupo B.