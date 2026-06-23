Copa do Mundo

Segunda-feira
Notícia

Estrelas brilham, tempestade cai e cometa ataca novamente: veja o que rolou no 12º dia de Copa do Mundo

Em segunda-feira (22) agitada, tivemos mais três seleções confirmando a classificação para a próxima fase

Zero Hora

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