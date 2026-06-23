Estrelas brilham, tempestade cai e cometa ataca novamente: veja o que rolou no 12º dia de Copa do Mundo

O 12º dia de Copa do Mundo não fugiu do que virou rotina nesta edição do torneio: grandes jogos. Nesta segunda-feira (22), quatro embates abriram a terceira semana do Mundial e três equipes definiram a classificação para as 16 avos de final em jogos com shows individuais de Messi, Mbappé e Halland.
A argentina abriu o dia vencendo a Áustria por 2 a 0 pelo Grupo J. Sem rasgar o roteiro que sempre está pré-escrito, Messi marcou duas vezes, chegou a cinco gols nesta edição do torneio e se isolou como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.
No entanto, na sua cola está Mbappé, que balançou as redes duas vezes na vitória da França por 3 a 0 sobre o Iraque pela chave I. O francês chegou a 16 gols em Mundiais e alcançou o alemão Miroslav Klose no ranking.
Fechando o dia, pelo grupo I Erling Halland liderou a Noruega na sua segunda vitória consecutiva do torneio. O atacante repetiu o feitos dos outros craques do dia e marcou duas vezes no triunfo por 3 a 1 sobre Senegal.
Na madrugada de terça-feira, a Argélia venceu a Jordânia por 2 a 1 e segue na briga por uma vaga à próxima fase do Mundial.
Veja um resumo das quatro partidas desta segunda-feira:
O artilheiro isolado
A argentina encaminhou a classificação para a próxima fase do torneio após derrotar os austríacos por dois gols de diferença. O destaque, mais uma vez, ficou por conta de Lionel Messi que passou Miroslav Klose na artilharia geral de Copas do Mundo após balançar as redes duas vezes.
O time do técnico Lionel Scaloni está garantido nas 16 avos de final e enfrenta a Jordânia no próximo sábado (22), às 23h, buscando confirmar a liderança do grupo J.
Na cola de Messi
Os franceses seguem praticando um ótimo futebol e golearam mais um adversário do grupo I. Apesar do show de Mbappé, o jogo ficou marcado pela primeira paralisação por conta do protocolo que impede o recomeço do jogo em função do tempo ruim. Após 2h10min parado, o jogo recomeçou com o segundo tempo.
Com a bola rolando, Kylian Mbappé roubou a cena com mais dois gols marcados no triunfo por 3 a 0 sobre a Iraque. Dembelé também anotou o seu primeiro gol nesta edição da Copa do Mundo.
Com o doblete anotado, o camisa 10 da França igualou os 16 gols de Klose no ranking de artilheiros da história das Copas e está a dois tentos de Lionel Messi, aumentando os ingredientes para o restante do Mundial.
Os franceses estão classificados para a próxima fase e definem a liderança do grupo contra a Noruega, na sexta-feira (26).
Cometa liderando a "remada"
Forte candidata para surpresa da Copa do Mundo de 2026, a Noruega venceu por 3 a 2 o Senegal e também se garantiu na próxima fase. Agora só resta saber quem será o primeiro do grupo — definição marcada para o embate contra a França.
Dentro de campo, Erling Halland está liderando o consistente futebol praticado pelos noruegueses. O atacante do Manchester City seguiu o embalo do dia e balançou as redes duas vezes, dando sequência no bom desempenho inicial do Mundial.
Pedersen, para os vitoriosos, e Isamila Sarr, duas vezes para Senegal, também deixaram o seu no confronto que garantiu o sexto ponto dos europeus na competição.
Argélia segue viva
Encerrando a segunda rodada do grupo J, a Argélia venceu a Jordânia por 2 a 1 em duelo que ocorreu na madrugada desta terça-feira (23). O time jordaniano saiu na frente com Nizar Al-Rashdan, mas a equipe africana reagiu na etapa final com Nadhir Benbouali e Amine Gouiri.
Com o resultado, a Jordânia está eliminada da Copa do Mundo 2026. Já a Argélia jogará no sábado (27) contra a Áustria com chances reais de classificação.
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