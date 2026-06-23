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Estreia ruim, problemas com Cristiano Ronaldo e casos de família; entenda a crise na seleção portuguesa

Portugal entre em campo nesta terça (23), contra Uzbequistão, e precisa mostrar bom desempenho para acalmar o ambiente

Zero Hora

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