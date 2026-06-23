Cristiano Ronaldo é o foco da crise na seleção portuguesa. LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Portugal entra em campo nesta terça-feira (23), às 14h, contra o Uzbequistão, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa de 2026. Desde a estreia, todavia, a seleção portuguesa vive um ambiente de crise institucional por diversos motivos.

Primeiro, o empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo causou diversas críticas ao desempenho da equipe. O foco foi em Cristiano Ronaldo, atacante de 41 anos, que passou em branco, sendo um dos piores em campo.

Foram três finalizações, nenhuma no gol, e pouca participação nas ações ofensivas. A falta de colaboração do craque português vem rendendo críticas e memes nas redes sociais mesmo antes da Copa começar.

O segundo ponto da crise é o local de preparação escolhido por Portugal. Hospedada em Palm Beach Gardens, cidade litorânea da Flórida, a equipe aproveitou um fim de semana de sol para realizar atividades na praia, aproveitando as altas temperaturas da região.

A imprensa e os torcedores portugueses questionaram a escolha. Bruno Fernandes, um dos líderes do elenco, falou sobre o assunto em uma coletiva:

— Foi algo que já estava planejado e que faz parte da adaptação. Se não estivéssemos na praia, estaríamos fechados no quarto de hotel. O que provavelmente não é o melhor para a questão física, pelo fato de não termos tanta capacidade dentro do hotel para fazer mobilidade, para nos mexermos — explicou.

Casos de família

CR7 não teve boa atuação contra a RD Congo. LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O empate contra a RD Congo também rendeu problemas em falas após a partida. Autor do gol português, João Neves disse na zona mista que Cristiano Ronaldo "não é diferente dos outros jogadores".

— Este momento ele sabe, assim como nós, que não é diferente dos outros. É mais um jogador da equipe que ajuda o grupo, exatamente como todos os outros jogadores fazem. Ele está aqui para contribuir e apoiar a seleção, assim como todos os demais — afirmou.

A situação ficou ainda pior. Mensagens falsas com ataque ao craque português foram atribuídas à esposa de João Neves, Madalena. Isso circulou nas redes sociais e chegou aos fãs de Georgina, esposa de Cristiano Ronaldo, que tomaram o assunto como verdade.

A irmã de CR7 Elma Aveiro também entrou no assunto. Em meio ao debate sobre o desempenho do atacante na estreia, ela usou as redes para defender o irmão e publicou uma mensagem que, entre os torcedores, foi entendida como uma indireta aos demais jogadores da seleção.

"Respeito, nem (mesmo) pela família deles têm, quanto mais por um homem que não tem que mostrar nada para ninguém e está ali por amor. Ingratos ignorantes", escreveu.

Familiares de CR7 entraram na polêmica. ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Um debate sobre os jogadores portugueses não passarem a bola para Cristiano Ronaldo também surgiu. Os atletas que foram questionados sobre o assunto negaram.

— Não há ninguém como Cristiano para fazer gols, com a qualidade que ele tem. Não temos a obrigação de lhe passar a bola. Eu, por exemplo, passo para quem acho que no momento está mais desmarcado. Não temos tempo para pensar qual é o rosto do colega que está ao lado — afirmou Francisco Conceição.

Portugal x Uzbequistão

Quando?

Terça-feira (23), às 14h

Onde assistir?

GZH acompanha o jogo em tempo real;

acompanha o jogo em A Rádio Gaúcha abre a jornada às 13h55min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.