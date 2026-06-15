Bélgica decepcionou na estreia da Copa. Foto por ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Uma das melhores gerações da Bélgica (e que nunca ganhou algo) sucumbiu mais uma vez na estreia da Copa do Mundo. Courtois, De Bruyne, Trossard, Doku e companhia ficaram no empate de 1 a 1 com o Egito no Lumen Field, em Seattle. A partida foi válida pelo grupo G do torneio.

Ashour, no primeiro tempo, marcou para os egípcios, enquanto Hany, contra, fez o gol de empate para a Bélgica. O Egito segue sem ganhar na histórias das Copas — oito jogos, três empates e cinco derrotas.

O jogo ficou marcado pela estreia de Ramon Abatti Abel, árbitro brasileiro, em Copas do Mundo. O assistente gaúcho, Rafael Alves, era um dos bandeirinhas da partida. No fim do jogo, os jogadores do Egito reclamaram de um pênalti.

Inspirados pelo empate de Cabo Verde com a Espanha mais cedo, o Egito usou de estratégia similar para abrir o placar. Aos 19 minutos, em um contra-ataque, Ashour recebeu de Salah, na entrada da área, e bateu no canto de Courtois para fazer 1 a 0.

Por mais que os belgas tentassem empatar, a sorte parecia estar ao lado dos egípcios. Aos sete minutos do segundo tempo, De Bruyne cobrou falta frontal e a bola explodiu na trave.

Às vezes, a solução está no banco de reservas. E Rudi García pôde aprender isso aos 20 minutos. O técnico espanhol colocou Lukaku para tentar concretizar as chances criadas pelos belgas.

O gol não foi dele, mas se ele não estivesse em campo, a bola não teria entrado. Segundos depois do centroavante ingressar, Meunier cruzou rasteiro para a área, o camisa 9 dividiu com os zagueiros do Egito e Hany desviou para as redes, fazendo gol contra e empatando o jogo.

O centroavante teve a chance de marcar em outras duas vezes. Aos 41, recebeu sozinho e cabeceou por cima do gol de Shobeir.

Ainda deu tempo do técnico Hossam Hassan reclamar de um pênalti no final da partida. Ramon Abatti Abel mandou o jogo seguir e não foi chamado pelo VAR para analisar o lance.

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