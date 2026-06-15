Copa do Mundo

1 a 1
Notícia

Estreia de árbitro brasileiro e tabu mantido: como foi o empate entre Bélgica e Egito na Copa do Mundo

Africanos saíram na frente, mas europeus buscaram igualdade no segundo tempo

João Praetzel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS