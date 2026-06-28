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"Estou muito confiante", diz Carlo Ancelotti sobre o jogo do Brasil contra o Japão

Treinador da Seleção Brasileira concedeu entrevista coletiva às vésperas do duelo decisivo contra o Japão

Zero Hora

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