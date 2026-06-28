"Estou muito confiante", diz Carlo Ancelotti sobre o jogo do Brasil contra o Japão

Carlo Ancelotti demonstra confiança para o jogo contra o Japão. Ronaldo Schemidt / AFP

O técnico Carlo Ancelotti demonstrou tudo que o torcedor brasileiro queria ouvir antes da partida decisiva contra o Japão: confiança. Em coletiva de imprensa realizada neste domingo (28), o treinador da Seleção Brasileira afirmou que confia fortemente no aspecto mental da equipe para lidar com jogos eliminatórios.

O Brasil entra em campo nesta segunda-feira (29), às 14h, contra a seleção japonesa, em Houston. Se o jogo terminar empatado no tempo normal, a decisão para quem chega nas oitavas de final será na prorrogação e, se for o caso, penalidades.

O treinador Carlo Ancelotti tem um forte currículo quando o assunto é jogo decisivo de mata-mata. Ao ser questionado sobre este estereótipo adquirido ao longo da carreira, o treinador transferiu a responsabilidade ao grupo de jogadores.

— Isto não é um mata-mata. É um mata e nada mais. Brasil tem a sorte de ter jogadores muito espertos neste aspecto. O nível de experiência desta equipe é muito forte e sabe perfeitamente como se preparar para este jogo. Neste aspecto, eu estou muito confiante — admitiu o comandante.