Estados Unidos x Paraguai ao vivo pela Copa do Mundo; acompanhe

Estados Unidos e Paraguai duelam nesta sexta-feira (12), pela Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 22h, no Estádio de Los Angeles, em Los Angeles, Estados Unidos.
Onde assistir à Estados Unidos x Paraguai ao vivo
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Rádio Gaúcha abre o jogo com o Gaúcha na Copa às 20h;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 21h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, getv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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Tabela da Copa do Mundo 2026
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