Estados Unidos x Austrália pela Copa do Mundo; acompanhe ao vivo

A vitória ficou com os Estados Unidos nesta sexta-feira (19), em Seattle. Os donos da casa aplicaram 2 a 0 na Austrália pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
Com mais três pontos conquistados, os donos da casa alcançaram mais um vitória, depois do triunfo sobre o Paraguai, e estão garantidos na próxima fase da Copa do Mundo.
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Tabela da Copa do Mundo 2026
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