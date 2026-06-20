Copa do Mundo

No Parque Harmonia
Notícia

"Esses 3 a 0 aumentam muito a nossa alegria e confiança": torcedores celebram vitória do Brasil na Arena Nº1

Em uma noite marcada pelo frio em Porto Alegre, os gols da Seleção contra o Haiti e o clima de Copa do Mundo aqueceram o público  

Airton Lemos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS