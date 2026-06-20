"Esses 3 a 0 aumentam muito a nossa alegria e confiança": torcedores celebram vitória do Brasil na Arena Nº1

Público aproveitou atrações musicais antes da partida. Airton Lemos / Agência RBS

O evento reuniu o público diante dos telões para assistir à partida e transformou o espaço em um ponto de encontro para quem buscava viver o clima do Mundial em Porto Alegre.

Antes de a bola rolar, a Banda Eva aqueceu os torcedores que chegavam ao local. A programação também contou com apresentações do grupo Hitmaker e do DJ Heitor, ajudando a criar um ambiente de festa ainda antes do início da partida.

Já no começo da noite, os torcedores chegavam não apenas para assistir ao jogo, mas também para aproveitar a programação montada no Harmonia. Entre eles estava a securitária Roberta Cardoso da Silva, que destacou o caráter coletivo do evento:

— Acho muito interessante. Reúne bastante gente. A gente interage, conhece outras pessoas. Então acaba expandindo a amizade.

Roberta Cardoso da Silva destacou o caráter coletivo do evento. Airton Lemos / Agência RBS

Da frustração ao alívio

Dentro de campo, um dos primeiros momentos de tensão ocorreu quando Raphinha balançou as redes, mas teve o gol anulado por impedimento. A comemoração dos torcedores durou apenas alguns segundos e deu lugar à frustração diante dos telões.

Pouco depois, porém, a torcida voltou a explodir. O primeiro gol brasileiro transformou o ambiente no Parque Harmonia. Desconhecidos se abraçaram, copos foram erguidos e um grito coletivo ecoou pelo espaço montado para acompanhar a Seleção.

Se o primeiro gol serviu para levar a torcida ao delírio, os dois seguintes ajudaram a aquecer e tranquilizar a noite no Parque Harmonia. Com a vantagem construída pela Seleção, os torcedores deixaram a tensão de lado e passaram a acompanhar a partida em clima de celebração.

Apesar do frio, público compareceu no Parque Harmonia. Airton Lemos / Agência RBS

Em meio ao frio, grupos de amigos e famílias comemoravam diante dos telões, enquanto bandeiras eram agitadas e celulares registravam a festa que se formava no espaço.

Entre os estudantes que acompanhavam o jogo no local, o sentimento era de confiança renovada. Jean Marco destacou a união dos torcedores e a empolgação gerada pela atuação da Seleção.

— O povo gaúcho é muito unido. Está todo mundo junto aqui vendo a Seleção jogar. Esses 3 a 0 aumentam muito a nossa alegria e a confiança no time — afirmou.

O funcionário público Rogério Cruz acredita que o resultado pode representar um impulso para a equipe na sequência da competição.

— Essa vitória deu uma tranquilidade para o trabalho continuar sendo feito. O time vai ganhar mais confiança. Agora, no próximo jogo, o Brasil pode mostrar melhor o futebol brasileiro porque sai aquela pressão da primeira vitória. Daqui para frente, acredito que a equipe vai jogar mais solta e mais livre — avaliou.

Rogério também destacou a experiência proporcionada pelo evento.

— O evento é fantástico. Poder vir aqui acompanhar um jogo do Brasil em um ambiente como esse é maravilhoso — afirmou.

Após o apito final, muitos torcedores permaneceram no Parque Harmonia para acompanhar as atrações musicais e prolongar a comemoração. Em uma noite marcada pelo frio, foram os gols da Seleção e a atmosfera da Copa que acabaram aquecendo o público na capital gaúcha.