Esposa de Raphinha fala sobre lesão do jogador: "Voltará como uma fênix" 

Natalia Belloli publicou um longo texto em seu perfil do Instagram. @taia_belloli / Instagram / Reprodução

Na tarde de sábado (20), A CBF confirmou que Raphinha sofreu uma lesão muscular na coxa direita na vitória contra o Haiti. Embora o período de recuperação ainda não tenha sido estimado, o atacante desfalcará a Seleção na última rodada da fase de grupos, contra a Escócia.

Natalia Belloli, esposa do jogador, publicou um longo texto em seu perfil do Instagram em solidariedade ao marido. Na mensagem, ela comparou Raphinha a uma fênix, animal mitológico que ressurge das cinzas.

— Vocês enxergam um jogador. Eu vejo um ser humano. Tenho muito orgulho de você, meu amor, porque você é incansável e imparável. E voltará como uma fênix, como sempre voltou — escreveu.

Confira o texto na íntegra