Espanha e Cabo Verde jogaram nesta segunda (15), pela Copa do Mundo 2026, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Uma das favoritas para vencer o Mundial, a seleção espanhola não conseguiu sair do 0 a 0 com a brava seleção de Cabo Verde.

O destaque da partida foi o goleiro Vozinha, de Cabo Verde, que fez importantes defesas na partida. O nome verdadeiro de Vozinha é Josimar José Évora Dias, uma homenagem do pai ao lateral Josimar, ex-Botafogo e que disputou a Copa de 1986 pelo Brasil.

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Tabela da Copa do Mundo 2026