Espanha x Arábia Saudita ao vivo pela Copa do Mundo; acompanhe

A Espanha goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 neste domingo, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unido. Lamine Yamal e Oyarzabal, duas vezes, marcaram antes dos 25 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Tambakti, contra, fechou a goleada da Fúria.

A partida ficou marcada pelo primeiro gol do astro Lamine Yamal em uma Copa. O jogador superou Messi no ranking de jogadores mais novos a marcar em um Mundial.

Espanha x Arábia Saudita duelam neste domingo (21), pela Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 13h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos.

Onde assistir à Espanha x Arábia Saudita ao vivo

Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

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