Espanha decepciona, para no goleiro Vozinha e empata com Cabo Verde na estreia na Copa 

Vozinha salvou Cabo Verde contra a Espanha. ROBERTO SCHMIDT / AFP

A Espanha estreou na Copa do Mundo de 2026 em ritmo de amistoso e deixou dois pontos pelo caminho. Nesta segunda (15), em Atlanta, nos Estados Unidos, os espanhóis enfrentaram Cabo Verde e não conseguiram superar o goleiro Vozinha, terminando o jogo em 0 a 0.

A expectativa era de uma goleada na primeira partida, porém, os cabo-verdianos defenderam em alto nível. A situação espanhola não melhorou nem com a entrada de Lamine Yamal, que começou no banco de reservas por não estar 100% fisicamente. Cabo Verde, que jogou pela primeira vez uma partida de Copa, somou um ponto histórico.

A Espanha fez um primeiro tempo bem abaixo das expectativas. As chances que teve, no entanto, foram perigosas. Para sorte de Cabo Verde, o goleiro Vozinha esteve inspirado, com pelo menos quatro defesas. Quando ele não apareceu, foi a trave que salvou os cabo-verdianos.

Na segunda etapa, o ritmo piorou. A Espanha quase não ofereceu perigo e foi necessário mudar. As entradas de Yamal e Merino tornaram a seleção europeia mais perigosa.

Vozinha seguiu seguro e uma barreira com jogadores de Cabo Verde foi formada na entrada da área, para evitar as finalizações dos espanhóis.

Na reta final, os cabo-verdianos ameaçaram com contra-ataques e tiveram um escanteio perigoso, mas o goleiro Unai Simón fez a defesa. Mesmo sem marcar, a festa foi grande pelo ponto histórico conquistado.