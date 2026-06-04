Espanha decepciona e fica só no empate com o Iraque em amistoso antes da Copa

Uma das favoritas ao título da Copa do Mundo, a Espanha decepcionou no amistoso de despedida do povo espanhol. Nesta quinta-feira (4), em La Coruña, a "Fúria" ficou apenas no empate por 1 a 1 contra o Iraque, que também disputará o Mundial.
A equipe comandada por Luis de la Fuente chegou a ter em campo jogadores que não disputarão a Copa do Mundo, mas foram convocados para participar da preparação.
Aos 15 minutos da primeira etapa, Ferran Torres fez boa arrancada, chutou rasteiro e contou com uma falha do goleiro adversário para abrir o placar. A resposta do Iraque veio 12 minutos depois, quando Doski ameaçou cruzamento na área, mas chutou direto para o gol, surpreendendo Joan García: 1 a 1.
A seleção espanhola não contou com Lamine Yamal e Nico Williams, que se recuperam de lesão. Outros jogadores foram poupados, como David Raya, Marc Cucurella, Fabián Ruíz, Rodri, Pedri, Zubimendi e Oyarzabal.
Próximos compromissos
Antes de estrear no Mundial, a Espanha fará mais um amistoso, já em solo mexicano, contra o Peru, na segunda-feira (8), às 23h.
No Grupo H da Copa do Mundo, a seleção fará a primeira partida na competição em 15 de junho, contra Cabo Verde. No dia 21, encara a Arábia Saudita. Por fim, encerra a primeira fase contra o Uruguai, em 26 de junho.
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