Escolas, comércio e bancos terão horários modificados segunda-feira para jogo da Seleção na Copa

Lancheria do Parque, em frente à Redenção, durante Brasil 3x0 Escócia, na quarta-feira (24). André Ávila / Agencia RBS

Depois de vencer a Escócia, por 3 a 0, e garantir o primeiro lugar do grupo C, a Seleção Brasileira volta a campo na segunda-feira (29), às 14h.

Será o primeiro jogo do Brasil nesta Copa do Mundo em horário comercial, o que mudará o horário de órgãos públicos e privados.

Bancos

As agências bancárias terão horário especial de atendimento, das 9h às 12h, conforme a Febraban. Postos de atendimento e agências que funcionam em locais especiais, como shopping centers e aeroportos podem sofrer ajustes no expediente, o que deve ser informado com antecedência.

Escolas da rede municipal

Manterão funcionamento normal para não prejudicar o calendário escolar. As instituições deverão organizar atividades que possibilitem aos servidores e estudantes o acompanhamento do jogo.

Escolas da rede estadual

Poderão liberar professores e estudantes no turno da tarde, desde que o período letivo seja recuperado posteriormente.

Se houver prorrogação na partida, os estudantes e professores do turno noturno poderão ser liberados, desde que as aulas também sejam compensadas posteriormente.

Escolas particulares

Cada instituição possui autonomia para definir como organizarão as atividades letivas, podendo optar pela manutenção das aulas, adequação dos horários de entrada e saída ou pela realizaçã o de atividades de integração com a comunidade escolar.

o de atividades de integração com a comunidade escolar. Caso a instituição decida suspender as aulas, é importante que a decisão seja comunicada com antecedência às famílias e aos estudantes, permitindo a organização da rotina.

INSS

As agências fecharão às 11h. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou portaria autorizando a saída três horas antes do início das partidas nos dias de jogos da Seleção Brasileira.

TJRS

Expediente das 8h às 12h, sem intervalo de almoço. A medida vale para os serviços auxiliares do Tribunal de Justiça e para os serviços forenses de 1ª Instância. Os prazos processuais ficarão suspensos, sendo mantidos os serviços jurisdicionais em regime de plantão.

Shoppings

Também fica a cargo de cada estabelecimento. Os principais shoppings de Porto Alegre terão fechamento opcional das lojas e quiosques meia hora antes da partida do Brasil.