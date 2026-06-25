Escolas, comércio e bancos terão horários modificados segunda-feira para jogo da Seleção na Copa

Depois de vencer a Escócia, por 3 a 0, e garantir o primeiro lugar do grupo C, a Seleção Brasileira volta a campo na segunda-feira (29), às 14h.
Será o primeiro jogo do Brasil nesta Copa do Mundo em horário comercial, o que mudará o horário de órgãos públicos e privados.
Bancos
- As agências bancárias terão horário especial de atendimento, das 9h às 12h, conforme a Febraban. Postos de atendimento e agências que funcionam em locais especiais, como shopping centers e aeroportos podem sofrer ajustes no expediente, o que deve ser informado com antecedência.
Escolas da rede municipal
- Manterão funcionamento normal para não prejudicar o calendário escolar. As instituições deverão organizar atividades que possibilitem aos servidores e estudantes o acompanhamento do jogo.
Escolas da rede estadual
- Poderão liberar professores e estudantes no turno da tarde, desde que o período letivo seja recuperado posteriormente.
- Se houver prorrogação na partida, os estudantes e professores do turno noturno poderão ser liberados, desde que as aulas também sejam compensadas posteriormente.
Escolas particulares
- Cada instituição possui autonomia para definir como organizarão as atividades letivas, podendo optar pela manutenção das aulas, adequação dos horários de entrada e saída ou pela realização de atividades de integração com a comunidade escolar.
- Caso a instituição decida suspender as aulas, é importante que a decisão seja comunicada com antecedência às famílias e aos estudantes, permitindo a organização da rotina.
INSS
- As agências fecharão às 11h. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou portaria autorizando a saída três horas antes do início das partidas nos dias de jogos da Seleção Brasileira.
TJRS
- Expediente das 8h às 12h, sem intervalo de almoço. A medida vale para os serviços auxiliares do Tribunal de Justiça e para os serviços forenses de 1ª Instância. Os prazos processuais ficarão suspensos, sendo mantidos os serviços jurisdicionais em regime de plantão.
Shoppings
- Também fica a cargo de cada estabelecimento. Os principais shoppings de Porto Alegre terão fechamento opcional das lojas e quiosques meia hora antes da partida do Brasil.
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