Pelo grupo do Brasil, Marrocos venceu a Escócia nesta sexta (19), pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo 2026.
O jogo foi realizado no Gillette Stadium, em Boston, Estados Unidos. Com o resultado, Marrocos chegou aos quatro pontos na competição.
Veja como foi a partida lance a lance.
Como foi Escócia x Marrocos em tempo real
Escócia x Marrocos
Tabela da Copa do Mundo 2026
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