O Brasil garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo 2026 ao vencer por 3 a 0 a Escócia nesta quarta (24), no Hard Rock Stadium, em Miami. Vini Jr, duas vezes, e Matheus Cunha fizeram os gols da Seleção.
O time brasileiro terminou a primeira fase na liderança do Grupo C com sete pontos e saldo seis. Marrocos, que derrotou o Haiti, ficou com a mesma pontuação, porém com três de saldo.
Veja como foi Escócia x Brasil
Os destaques de Escócia x Brasil
Tabela da Copa do Mundo 2026
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆 Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.