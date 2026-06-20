Robertson é o capitão da seleção escocesa. FRANCK FIFE / AFP

Buscando confirmar a classificação para a fase 16 avos da Copa do Mundo, o Brasil terá pela frente a Escócia na última rodada do Grupo C. Os europeus têm, até o momento, uma vitória (1 a 0 contra o Haiti) e uma derrota (1 a 0 para o Marrocos).

Os escoceses voltaram ao Mundial depois de 28 anos — última participação havia sido em 1998. A base do grupo, no entanto, foi formada nos últimos sete anos.

Nos dois primeiros jogos, a Escócia se destacou em dois principais aspectos. É um time que aposta muito no jogo aéreo e nos cruzamentos, principalmente para o meia McGinn, autor do gol na partida contra os haitianos.

Além disso, o time de Steve Clarke é bastante físico e pode trazer problemas para uma equipe mais veloz, como o Brasil. As apostas são no lateral Robertson, do Tottenham, e também em Scott McTominay, do Napoli.

Ao mesmo tempo, Carlo Ancelotti pode apostar justamente no aspecto físico dos europeus para vencer. As transições defensivas da Escócia são lentas e o treinador da Seleção pode investir em contra-ataques rápidos para surpreender os escoceses.

Os europeus também têm dificuldades para proporem o jogo. Na partida contra o Haiti, por exemplo, tiveram apenas 46% de posse de bola. Na derrota para o Marrocos, menos ainda — 41%.

Escalação contra o Haiti

Gunn; Hickey, Hanley, Hendry e Robertson; Doak, McTominay, Fergunson e McGinn; Shankland e Adams.

Escalação contra Marrocos