Alex Escobar se despede da cobertura da Copa e agradece equipe após problema de saúde

A decisão de deixar a Copa veio após um susto na última segunda-feira (22). Leo Rosario / TV Globo/Divulgação

Alex Escobar anunciou sua saída da cobertura da Copa do Mundo 2026 após um mal-estar na última segunda-feira (22) e publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais na última quinta-feira (25).

A caminho do aeroporto, o apresentador agradeceu à equipe que esteve ao seu lado durante o torneio e destacou o sentimento de missão cumprida.

Na publicação, Escobar afirmou que sempre entra em grandes coberturas com três objetivos: fazer o melhor trabalho possível, valorizar a oportunidade recebida e criar um ambiente de união com o time.

O jornalista também deixou uma mensagem de incentivo aos colegas que continuam na cobertura e demonstrou confiança em uma recuperação rápida, dizendo que em breve estará de volta.

— Em todas as coberturas longas saio de casa com o pensamento em fazer o melhor que puder, honrar a oportunidade recebida e fazer da minha equipe uma família. São 3 prioridades que caminham juntas. (...) Saio dessa com as 3 prioridades cumpridas. A Copa segue pra vocês! Façam o melhor que puderem, honrem essa oportunidade, mantenham nossa família. ❤️ Já já eu me levanto! — disse.

A decisão de deixar a Copa veio após um susto, quando o apresentador passou mal durante uma participação ao vivo no programa Encontro, da TV Globo. Ele teve um pico de pressão e precisou ser levado a um hospital em Nova Jersey, onde passou por exames. Apesar do episódio, não foi identificado nenhum problema mais sério.

Escobar fazia parte da equipe responsável pela cobertura da Seleção Brasileira nos Estados Unidos e retorna ao Brasil para seguir com cuidados com a saúde.



