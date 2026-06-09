Escale a Seleção Brasileira ideal para a disputa da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira (11), e o Brasil inicia sua trajetória na busca pelo hexacampeonato no sábado (13), às 19h, contra Marrocos.
GZH te convida a assumir o papel de Carlo Ancelotti e escalar a Seleção Brasileira para a disputa do Mundial.
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