Copa do Mundo

Técnico por um dia
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Escale a Seleção Brasileira ideal para a disputa da Copa do Mundo

Equipe de Carlo Ancelotti inicia a busca pelo hexacampeonato neste sábado (13),  às 19h, contra Marrocos

Zero Hora

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