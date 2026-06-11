Escalação do Brasil para a estreia na Copa do Mundo está encaminhada

O treino da Seleção Brasileira nesta quinta-feira (11) teve, novamente, a presença de Danilo e Alex Sandro na equipe titular, com um indicativo forte de qual será a escalação de Carlo Ancelotti para a estreia na Copa do Mundo, no sábado, contra Marrocos.
Com Paquetá e Matheus Cunha mais uma vez no time, a escalação teve Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.
Desta maneira, esta é a tendência de escalação para o início da Copa. Durante o treino, Ancelotti testou também Douglas Santos no lugar de Alex Sandro e Igor Thiago na vaga de Matheus Cunha.
A Seleção Brasileira ainda fará um treino nesta sexta-feira (12). O jogo no sábado (13) será às 19h, no MetLife Stadium.
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