Erro da Fifa atrasa chegada de voo do Uruguai aos EUA um dia antes da estreia na Copa do Mundo

Uruguai entra em campo nesta segunda-feira (15), às 19h, contra a Arábia Saudita. Santiago Mazzarovich / AFP

Um dia antes de estrear na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, a seleção uruguaia teve um imprevisto horas antes de embarcar para os Estados Unidos, neste domingo (14). O voo que levaria os uruguaios de Playa del Carmen, no México, para Miami, não obteve a autorização necessária para voar no país.

A delegação do Uruguai se encontrava no hotel Fairmont Mayakoba, em Playa del Carmen, a 60 km de Cancún, onde estava concentrada durante a preparação para o Mundial.

O contratempo surgiu após dirigentes da Fifa não cumprirem a exigência formal de solicitar a autorização de viagem em tempo hábil — conforme estipulado pela legislação dos Estados Unidos.

Para corrigir o erro, membros da entidade estão empenhados em fretar um avião de uma companhia aérea mexicana que possui a permissão necessária para voar até o o país vizinho.

O Uruguai enfrenta a Arábia Saudita nesta segunda-feira (15), às 19h, pela primeira rodada da Copa do Mundo.

A previsão de chegada na cidade do duelo foi adiada, o que culminou no cancelamento da entrevista coletiva do técnico Marcelo Bielsa e do zagueiro José Maria Giménez que ocorreria neste domingo, no Hard Rock Stadium, palco da partida.

O novo cronograma indica que, do aeroporto de Miami, a delegação seguirá diretamente para o Renaissance Fort Lauderdale West Hotel. Outra questão é que a delegação chegará atrasada ao local da partida, descumprindo o regulamento que exige um aviso prévio de 24 horas.

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