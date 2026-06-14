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Erro da Fifa atrasa chegada de voo do Uruguai aos EUA um dia antes da estreia na Copa do Mundo

Contratempo culminou no cancelamento da entrevista coletiva do técnico Marcelo Bielsa, neste domingo (14)

Zero Hora

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