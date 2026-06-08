Médico diz que Eriksen deve deixar hospital em breve; meia desmaiou durante jogo contra a Ucrânia

Eriksen utiliza um desfribilador desde 2021. EMMANUEL DUNAND / AFP / AFP

O meio-campista dinamarquês Christian Eriksen, que sofreu uma parada cardíaca em campo na Eurocopa em 2021, deve deixar o hospital em breve, depois de desmaiar durante um amistoso contra a Ucrânia no domingo (7), anunciou a Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU) nesta segunda-feira (8).

"Conversei com Christian hoje de manhã e ele está bem. Está com a família e está animado. A expectativa é que ele receba alta em breve e possa voltar para casa", declarou o médico da seleção dinamarquesa Morten Boesen, citado em comunicado da DBU publicado nas redes sociais.

Não foram divulgadas informações sobre a causa do desmaio ou seu impacto na carreira esportiva do jogador, que utiliza um desfibrilador desde a parada cardíaca de 2021.

"Estamos cuidando bem dos jogadores e da comissão técnica e mantendo contato regular com eles", acrescentou Boesen.

Novo susto

Eriksen, de 34 anos, caiu no gramado aos 19 minutos do segundo tempo do amistoso entre Dinamarca e Ucrânia disputado no domingo, na cidade dinamarquesa de Odense.

As equipes de emergência correram imediatamente para atendê-lo, e o jogo foi encerrado pelo árbitro 15 minutos depois.

Depois de receber atendimento médico no local, Eriksen conseguiu se levantar e entrar na ambulância por conta própria, explicou o médico após o incidente.

O jogador foi levado ao hospital universitário de Odense.

Esse episódio trouxe à memória a parada cardíaca que ele sofreu em campo há cinco anos durante um jogo contra a Finlândia pela Euro disputada em 2021.

Desde então, Eriksen teve implantado um desfibrilador subcutâneo e pôde retomar sua carreira no início de 2022, oito meses após o incidente.