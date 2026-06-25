Equador x Alemanha hoje: horário e onde assistir ao vivo o jogo pela Copa do Mundo

Equador e Alemanha se enfrentam nesta quinta-feira (25), pela terceira rodada da Copa do Mundo 2026. O jogo será às 17h, no Metlife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos.
Onde assistir à Equador x Alemanha ao vivo
RBS TV, SporTV, Globoplay, getv e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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