"Épico" e elogios a Ancelotti e Martinelli: como a imprensa internacional repercutiu a classificação da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira está nas oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe do técnico Carlo Ancelotti demonstrou poder de superação e conseguiu vencer o Japão, de virada, por 2 a 1, nesta segunda-feira (29). Os principais portais de notícias do mundo repercutiram a classificação do Brasil com elogios a Carlo Ancelotti e Gabriel Martinelli, autor do gol da vitória.
Jornais como L'Équipe, Olé, El País, The Sun, The Guardian e The Now York Times se renderam à virada brasileira. Adjetivos como "épico" foram utilizados para classificar a vitória da Seleção.
— O Brasil voltou com tudo no segundo tempo, e os japoneses foram se desmoronando aos poucos. Após o gol de cabeça de Casemiro, o time de Moriyasu resistiu, embora com dificuldade, à pressão brasileira. Mas, aos 95 minutos, um erro defensivo do Japão deu a Gabriel Martinelli uma chance de ouro, que ele não desperdiçou — publicou o El País.
O The Sun atribuiu a classificação brasileira ao talento individual. As entradas de Endrick e Gabriel Martinelli no segundo tempo foram valorizados pelos britânicos.
— A decisão de Ancelotti de colocar Endrick no ataque no intervalo mudou o jogo. (...) Mas, no fim, um erro e a maior habilidade individual do Brasil foram suficientes para garantir a vitória e manter o histórico de sempre chegar pelo menos às oitavas de final da Copa do Mundo — destacou o The Sun.
"Épica"
O portal que mais se rendeu ao resultado conquistado pela Seleção Brasileira foram os franceses do L'Équipe, que descreveram a classificação como "épica".
O site de notícias ressaltou que a Seleção Brasileira terá que ter um desempenho superior nas oitavas de final, quando enfrentará o vencedor de Noruega e Costa do Marfim, que jogam nesta terça-feira (30).
— A equipe de Carlo Ancelotti enfrentará a Costa do Marfim ou a Noruega na próxima fase, mas precisará mostrar muito mais para avançar rumo ao sexto título mundial, principalmente considerando o desempenho decepcionante no primeiro tempo — afirmou o portal.
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