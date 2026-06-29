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"Épico" e elogios a Ancelotti e Martinelli: como a imprensa internacional repercutiu a classificação da Seleção Brasileira

Brasil derrotou o Japão por 2 a 1, de virada, e manteve vivo o sonho do hexacampeonato

Zero Hora

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