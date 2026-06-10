Envolto em polêmicas: conheça o árbitro brasileiro que fará história na abertura da Copa do Mundo

No futebol brasileiro, Wilton Pereira Sampaio é um dos árbitros mais criticados por torcedores de diversos clubes. No cenário internacional, no entanto, o goiano ganha cada vez mais prestígio. Prova disso é que ele apitará o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026.
Sampaio estará com os auxiliares brasileiros Bruno Pires e Bruno Boschilia na partida entre México e África do Sul, nesta quinta (11), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca.
Aos 44 anos, Sampaio está no quadro da Fifa desde 2013. Ele começou a consolidar sua carreira no futebol profissional pela Federação Goiana de Futebol (FGF) entre 2010 e 2011.
No futebol brasileiro é difícil encontrar alguma torcida que não revire os olhos quando descobre que Wilton Pereira Sampaio apitará o jogo do seu time. O goiano já teve diversas polêmicas na carreira e erros que são lembrados até hoje por alguns clubes.
Na Rússia e no Catar
Apesar desse histórico, Sampaio costuma estar em grandes jogos no Brasil e na Libertadores. Em Copas do Mundo, o árbitro irá para a terceira na carreira.
Em 2018, na Rússia, atuou como VAR. No Catar, em 2022, foi árbitro principal em quatro partidas, com destaque para as quartas entre Inglaterra e França. No entanto, ele recebeu críticas de ambos os países, principalmente pelo excesso de faltas marcadas.
Agora, no Mundial de 2026, que será realizado em três países, Sampaio apitará o jogo de abertura do torneio, que conta com o México, que sedia a Copa ao lado de Canadá e Estados Unidos.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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