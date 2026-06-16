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Maior artilheiro em Copas do Mundo? Mbappé supera lendas e fica a dois gols de igualar Klose

Francês chegou a marca de 14 gols na história dos Mundiais e mira a artilharia total

Zero Hora

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