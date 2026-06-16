Mbappé marcou duas vezes na vitória sobre Senegal, nesta terça-feira (16). Charly Triballeau / AFP

Quando o assunto é Copa do Mundo, pode chamar Kylian Mbappé que ele entende do riscado. E nesta terça-feira (16), na vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, pela primeira rodada do Grupo I, o camisa 10 francês chegou a 14 gols no Mundial, ultrapassando Pelé e Messi no ranking de bolas na rede na competição.

Como se não bastasse tamanha realização, o craque da França chegou a 58 gols pela seleção e deixou para trás Olivier Giroud como o maior artilheiro da história dos Les Bleus.

Mbappé está na sua terceira edição de Copa do Mundo e não sabe o que é disputar um Mundial sem chegar, pelo menos, na final. O jogador foi a revelação do torneio em 2018, quando a França foi campeã do Mundo sobre a Croácia.

Em 2022, Mbappé foi o artilheiro da Copa com oito gols marcados, sendo três deles na final perdida para a Argentina, nos pênaltis. Ao todo, são 15 jogos com 14 gols computados, uma média de quase uma bola na rede por jogo.

De olho no ranking

O atacante do Real Madrid iniciou a Copa do Mundo 2026 empatado com Pelé, na sétima colocação do ranking, com 12 gols marcados. Com os dois tentos anotados nesta terça-feira (16), o jogador superou o brasileiro, Messi e o francês Just Fontaine em gols assinalados. O alemão Gerd Muller também tem 14 bolas na rede e divide o terceiro lugar do ranking com o jogador de 27 anos.

Faltando apenas dois gols para alcançar o alemão Miroslav Klose na artilharia geral, Mbappé ainda tem na sua frente o brasileiro Ronaldo Fenômeno, com 15 gols.

O jogador nunca marcou menos de quatro gols em uma única edição do torneio. Foram quatro em 2018 e oito em 2026.

A França volta a campo na próxima segunda-feira (22), às 18h, contra o Iraque, pela segunda rodada do Grupo I. Se seguir o próprio retrospecto em Copas do Mundo, Mbappé chegará em Klose ainda neste edição, e modificará, mais uma vez, a história do Mundial.

Ranking de gols em Copa do Mundo:

Miroslav Klose (Alemanha) - 16 gols Ronaldo (Brasil) - 15 gols Gerd Müller (Alemanha) - 14 gols Kylian Mbappé (França) - 14 gols Just Fontaine (França) - 13 gols Lionel Messi (Argentina) - 13 gols Pelé (Brasil) - 12 gols Jürgen Klinsmann (Alemanha) - 11 gols Sandor Kocsis (Hungria) - 11 gols Gabriel Batistuta (Argentina) - 10 gols