Entre o migué, a lateral e os pedidos, Ibañez ganha força na Seleção: "Melhor momento da vida"

É um gaúcho de Canela, cuja carreira começou em um time de empresários montado para revelar guris, um dos misterinhos charmosos típicos de Copa do Mundo. E Roger Ibañez fez questão de ampliar essa interrogação.

No popular, deu migué. Ele usou todos os tipos de artifícios na entrevista coletiva desta terça-feira (9) em Morristown, New Jersey, para evitar respostas definitivas para duas perguntas: "será lateral-direito?" e "será titular?".

A experiência de Itália e Arábia Saudita permite dar essa curva. E olha que foram questionamentos diretos:

— O que aconteceu na hora fechada do treino?

— Quer saber mais do que eu, pô.

Após os risos, veio o protocolar:

— Estamos trabalhando forte na semana, dando o nosso melhor.

E a conclusão em piada:

— Se falar mais do que isso, dá ruim para mim.

Para não dizer que conseguiu escapar ileso das pistas, Ibañez revelou conversas com Danilo, o do Flamengo, e Carlo Ancelotti:

— Não tive conversas longas com o mister sobre a lateral. Ele é bem específico, e isso ajuda. Se me diz para atacar, vou atacar, se é para defender, vou defender. Danilo ajuda muito porque é lateral e zagueiro. Nos ensina tudo.

Um dos objetivos, agora, é tentar sair sem levar gol. Mesmo que tenha vencido os amistosos finais, o Brasil foi vazado nessas partidas, dois contra o Panamá, um contra o Egito. Isso incomoda. E, obviamente, deixa mais difícil a vitória.

Ibañez aposta na comunicação. Em um grupo forrado de jogadores experientes, tenta se tornar mais uma voz ativa. Garante que a Arábia Saudita lhe deu essa liderança que não conseguiu desenvolver na Roma. É um dos capitães do Al-Ahli. Para isso, ficou fluente em inglês, como havia feito em italiano.

Essa segurança permite dar em inglês a melhor resposta da entrevista. Ao ser perguntado por um repórter sul-coreano, que pediu perdão por seu português ainda não ser suficiente, sobre o significado da World Cup, não titubeou:

— It's the best time of my life ("é o melhor momento da minha vida", em tradução).