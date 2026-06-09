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Entre o migué, a lateral e os pedidos, Ibañez ganha força na Seleção: "Melhor momento da vida"

Gaúcho tentou se esquivar de perguntas sobre escalação e disse receber apoio de colegas experientes 

Rafael Diverio

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