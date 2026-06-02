Entre a guerra, o sonho de Salah e a renovação belga: o que está em jogo no Grupo G da Copa do Mundo

O Grupo G da Copa do Mundo reúne algumas das narrativas mais intrigantes do torneio. O novo episódio do podcast Deu Liga na Copa analisa como chegam Irã, Egito, Bélgica e Nova Zelândia.

De um lado, o Irã chega carregando o peso de um cenário geopolítico conturbado e a expectativa de transformar adversidades em motivação dentro de campo.

Pelo Egito, todas as atenções se voltam para Mohamed Salah, principal referência técnica e símbolo de uma geração que sonha em levar os Faraós para além da fase de grupos.

Salah é a estrela do Egito. Abdel Majid BZIOUAT / AFP

Já a Bélgica inicia um novo capítulo após o fim de sua "geração de ouro", apostando em jovens talentos para recuperar protagonismo internacional.

Correndo por fora, a Nova Zelândia tenta surpreender em uma chave marcada por contrastes.

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Com episódio novo de segunda a sexta, o Deu Liga na Copa pode ser acessado em áudio e vídeo no YouTube e principais plataformas de áudio, como Spotify e Deezer, além do site e aplicativo GZH.