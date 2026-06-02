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Entre a guerra, o sonho de Salah e a renovação belga: o que está em jogo no Grupo G da Copa do Mundo

Novo episódio do Deu Liga na Copa analisa a chave que conta com Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia 

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