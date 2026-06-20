Matheus Cunha comemora gols “surfando” na Copa do Mundo; entenda o motivo

Cunha comemorando primeiro gol marcado por ele no jogo. Foto por ANGELA WEISS / AFP

Uma cena chamou a atenção depois dos dois gols marcados por Matheus Cunha na vitória sobre o Haiti. O camisa 9 comemorou como se estivesse surfando no gramado do estádio na Filadélfia.

A celebração tem a ver com a sua vida pessoal. Cunha é um fã da modalidade e remete a Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, onde teve contato com surfistas. A comemoração também é uma forma de expressar a felicidade que sente tanto ao jogar futebol quanto ao surfar.

— O surfe apareceu na minha vida em um momento de lazer e descanso. Estava tirando alguns dias de férias em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, e lá pude ter o prazer de conhecer alguns surfistas. Desde então tomei gosto pelo esporte e procuro sempre praticar nos meus momentos de lazer — contou para o ge.globo.

A proximidade com o surfe fez com que ele se aproximasse do campeão mundial e medalhista olímpico Ítalo Ferreira, que é potiguar.

Mais surfe do que futebol

Após a partida, Matheus Cunha respondeu sobre a comemoração e disse que o esporte faz parte do seu dia a dia:

— O surfe virou parte da minha vida. Eu acho que passo mais tempo vendo surfe do que futebol. Estava assistindo a etapa de Saquarema pré-jogo, acho que está me ajudando.

Ainda que tenha se mudado para a Europa — atualmente defende o United —, ele seguiu surfando na Inglaterra. Em suas folgas, costumava frequentar o "Wave Garden", em Bristol, cidade próxima a Wolverhampton (onde jogou), e dropar ondas artificiais.